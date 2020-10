Giải Nobel Văn học về tay nhà thơ người Mỹ

Bà Louise Glück, nhà thơ người Mỹ, đã thắng giải Nobel Văn học năm 2020.





Báo The Guardian hôm 8-10 cho biết Giải Nobel Văn học năm 2020 đã được trao cho nhà thơ người Mỹ Louise Glück vì "phong cách không thể nhầm lẫn cộng với vẻ đẹp đặc biệt của người phụ nữ này".



Giải thích cho quyết định lựa chọn bà Glück, Ủy ban Nobel cho biết giọng thơ của nữ nhà thơ “thẳng thắn, không khoan nhượng” và bà Glück “có tính hài hước, dí dỏm”. “Ba đặc điểm hợp nhất để tái hiện trong các tác phẩm của bà Glück: chủ đề về cuộc sống gia đình, sự khắc khổ nhưng trí tuệ và cảm giác sáng tác tinh tế” - ủy ban này bình luận.





Nhà thơ Louise Glück với vẻ đẹp được đánh giá là "trông khắc khổ". Ảnh: Inquirer





Bà Glück sinh ra ở TP New York – Mỹ vào ngày 22-4-1943 và lớn lên ở Long Island. Bà là tác giả của nhiều tập thơ, gần đây nhất là “Faithful and Virtuous Night” (tạm dịch: Đêm thủy chung và đức hạnh) đoạt Giải thưởng Sách Quốc gia Mỹ năm 2014.



Một số tác phẩm nổi bật khác của bà Glück có thể kể đến như “Meadowlands” (năm 1996), “The Wild Iris” (năm 1992, đoạt Giải Pulitzer và Giải William Carlos Williams của Hiệp hội thơ ca Mỹ) và “The Triumph of Achilles” (năm 1985, đoạt giải của Hội phê bình sách quốc gia, Giải Melville Kane của Hiệp hội thơ ca Mỹ).



Năm 2016, bà Glück được vinh dự tới Nhà Trắng để nhận Huân chương quốc gia về nghệ thuật và nhân văn từ Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Barack Obama.



Bà Glück là người phụ nữ thứ 16 đoạt Giải Nobel Văn học. Trước đó là những người thắng giải (nữ giới) gồm Selma Lagerlof (năm 1909), Grazia Deledda (năm 1926), Sigrid Undset (năm 1928), Pearl Buck (năm 1938), Gabriela Mistral (năm 1945), Nelly Sachs, (năm 1966), Nadine Gordimer (năm 1991), Toni Morriso (năm 1993), Wislawa Szymborska (năm 1996), Elfriede Jelinek (năm 2004), Doris Lessing (năm 2007), Herta Muller (năm 2009), Alice Munro (năm 2013), Svetlana Alexievich (năm 2015) và Olga Tokarczuk (năm 2018).



Theo thông lệ, thông báo người thắng Giải Nobel Văn học năm 2020 được công bố tại Học viện Thụy Điển, Stockholm.



Giải Nobel 2020 có trị giá giải thưởng tiền mặt là 10 triệu krona Thụy Điển (1,12 triệu USD). Lễ trao giải truyền thống ở Stockholm vào tháng 12 năm nay sẽ diễn ra trực tuyến vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO/The Guardian)