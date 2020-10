Gia Lai: Hội thảo mạng xã hội và đạo đức nghề nghiệp của nhà báo

(GLO)- Ngày 22-10, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo với chủ đề “Mạng xã hội và đạo đức nghề nghiệp nhà báo”. Tham dự hội thảo có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh cùng các hội viên, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.





Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Sơn Ca

Tại hội thảo, đại diện một số đơn vị tham gia thảo luận các nội dung liên quan đến công tác phòng-chống vi phạm Luật An ninh mạng; truyền thông cho đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay; hoạt động báo điện tử trong bối cảnh truyền thông xã hội-thực trạng và giải pháp; ứng xử của nhà báo với mạng xã hội.

Thông qua các tham luận, các đại biểu tham dự đã đưa ra một số giải pháp cụ thể nhằm phát huy vai trò tích cực của báo chí trong kỷ nguyên truyền thông đa phương tiện; đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh thông tin, an ninh mạng, góp phần bảo vệ hệ thống an ninh quốc gia.

SƠN CA