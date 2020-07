Thay đổi thời gian tổ chức sự kiện Festival Huế năm 2020

Festival Huế 2020 khai mạc vào ngày 26/8 và sẽ có các đoàn nghệ thuật từ Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Lào Cai, Đắk Lắk và nhiều nhóm nghệ thuật khác.



Festival Huế 2020 chủ yếu gồm các đoàn nghệ thuật trong nước

Ảnh minh họa. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)



Tối 21/7, Trung tâm Festival Huế cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ vừa chủ trì cuộc họp của Ban tổ chức Festival Huế 2020 và quyết định thay đổi thời gian tổ chức sự kiện văn hóa này.



Cụ thể, thời điểm khai mạc Festival Huế 2020 là ngày 26/8 và bế mạc vào ngày 31/8.



Lý do của sự thay đổi này là nhằm đảm bảo cân đối các hoạt động kỷ niệm 75 Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2020) và 60 năm kết nghĩa Hà Hội-Huế-Sài Gòn do Trung ương tổ chức, trong đó tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ là một đầu cầu truyền hình trực tiếp.



Giám đốc Trung tâm Festival Huế Huỳnh Tiến Đạt cho biết, tham gia Festival Huế 2020 sẽ có các đoàn nghệ thuật từ Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Lào Cai, Đắk Lắk và nhiều nhóm nghệ thuật khác. Ngoài ra, sự kiện văn hóa này cũng có sự tham gia của các nghệ sỹ quốc tế.



Việc lùi thời gian tổ chức Festival Huế 2020 là vấn đề bất khả kháng và Ban tổ chức đã liên hệ với các đoàn nghệ thuật, nhà tài trợ để thông báo về sự thay đổi này.



Tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng chỉ đạo Trung tâm Festival Huế rà soát cụ thể từng chương trình, nhất là các chương trình xã hội hóa, đảm bảo về kinh phí tự huy động và phương án tổ chức. Đồng thời, Trung tâm Festival Huế cần chú trọng nâng cao chất lượng các chương trình cộng đồng, lễ hội đường phố, Ngày hội Áo dài Huế... để người dân thật sự là chủ thể của Festival Huế.



Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng thống nhất đưa Lễ hội Điện Huệ Nam vào chương trình chính thức của Festival Huế năm nay.



Đây là lần thứ 2 tỉnh Thừa Thiên-Huế thay đổi thời gian tổ chức Festival Huế lần thứ XI năm 2020.



Trước đó, Ban Tổ chức Festival Huế có kế hoạch tổ chức sự kiện này từ ngày 28/8- 2/9/2020 sau khi thay đổi thời điểm tổ chức dự kiến ban đầu vào tháng 4/2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo Đỗ Trưởng (TTXVN/Vietnam+)