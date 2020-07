Biểu diễn nghệ thuật tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

GLO)- Tối 23-7, tại đường Anh Hùng Núp (Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Đội tuyên truyền lưu động thuộc Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San phối hợp cùng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an TP. Pleiku và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật với nội dung ca ngợi Đảng Cộng Sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước.

Một tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc tại chương trình. Ảnh: Võ Thanh Thảo

Tại chương trình, bên cạnh những lời ca, điệu múa đặc sắc, tiết mục kịch tuyên truyền về chủ đề xây dựng nông thôn mới “Chuyện nhà Ma On” của tác giả Đức Cường đã thu hút sự quan tâm theo dõi của khán giả. Tiết mục kịch này truyền tải thông điệp, ngoài sự quan tâm của Nhà nước thì việc huy động sức dân là điều quyết định đến sự thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai.

Bên cạnh đó, chương trình còn có nội dung tuyên truyền về chủ đề an toàn giao thông và phòng-chống bệnh bạch hầu do Công an TP. Pleiku và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân.

VÕ THANH THẢO