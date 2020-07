Ba tác phẩm của danh họa Bacon được bán với giá 84,6 triệu USD

Lần đầu tiên nhà đấu giá Sotheby's tổ chức phiên đấu giá bằng hình thức trực tuyến và một nhà sưu tập đã đặt giá 84,6 triệu USD qua điện thoại cho bộ 3 tác phẩm của danh họa Francis Bacon.





Kỷ lục đấu giá cho tác phẩm của nữ danh họa Artemisia Gentileschi

Google vinh danh họa sĩ Bùi Xuân Phái

Bộ 3 tác phẩm của danh họa Francis Bacon được bán với giá 84,6 triệu USD. (Nguồn: Sotheby's)







84,6 triệu USD là số tiền bộ ba tác phẩm của danh họa người Anh Francis Bacon thu về trong một phiên đấu giá đáng nhớ của Sotheby's.



Đây là lần đầu tiên nhà đấu giá tầm cỡ thế giới tổ chức một phiên chào bán trực tuyến do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.



Francis Bacon sáng tác bộ ba bức tranh nói trên trong giai đoạn 1962-1991, lấy cảm hứng từ vở kịch "Oresteia" của soạn giả người Hy Lạp Aeschylus.



Trước đó, tác phẩm thuộc về một nhà sưu tập người Na Uy và được định giá trong khoảng 60-80 triệu USD.



Trong phiên đấu giá trực tuyến ngày 29/6, một nhà sưu tập giấu tên đặt giá qua điện thoại đã vượt qua đối thủ là một người mua tiềm năng tham gia đấu giá trực tuyến từ Trung Quốc.



Năm 2013, một bộ ba tranh khác của danh họa Bacon là "Three Studies of Lucian Freud" đã thu được 142,4 triệu USD tại một phiên đấu giá của Christie's ở New York (Mỹ) và trở thành một trong 10 tác phẩm hội họa đắt giá nhất từng được bán đấu giá.



Các cuộc đấu giá mùa Xuân của Sotheby's thường thu được hàng tỷ USD, nhưng trong thời điểm thành phố New York đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, nhà đấu giá thông báo không tiến hành các phiên chào bán tại đây như thường lệ, mà thay vào đó sẽ phát trực tuyến một số buổi đấu giá tác phẩm nghệ thuật hiện đại và đương đại từ London (Anh).



Chủ tịch Sotheby's chi nhánh châu Âu, ông Oliver Barker, khẳng định phiên đấu giá trực tuyến đầu tiên của sàn đấu giá này là một sự kiện "lịch sử."



Buổi đấu giá thu được tổng cộng 363,2 triệu USD, trong đó bức tranh "Untitled (Head)" của Jean-Michel Basquiat được bán với giá 15,2 triệu USD và tác phẩm "Garden Party" của Joan Mitchell thu về 7,9 triệu USD.



Sotheby's không phải nhà đấu giá duy nhất phải tìm cách thích nghi với tác động của đại dịch.



Thường tiến hành các phiên đấu giá mùa Xuân song song với Sotheby's, song đầu tháng Sáu này, Christie's thông báo hoãn đấu giá đến ngày 10/7 tới.



Theo Hồng Hạnh (TTXVN/Vietnam+)