(GLO)- Tập truyện ngắn “Mở mắt ngày đã trôi” của nhà văn Hoàng Thanh Hương thuộc đề án Bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam vừa ra mắt bạn đọc. Nhà văn đã gửi gắm vào trong tác phẩm nhiều câu chuyện đời thường, đặc biệt là về những người phụ nữ khao khát sống, mong cầu được yêu, được hạnh phúc.

“Mở mắt ngày đã trôi” tập hợp 17 truyện ngắn được nhà văn Hoàng Thanh Hương-Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) chắt lọc trong hàng trăm truyện ngắn của chị. Đọc từng câu chuyện, có cảm giác từng nhân vật, từng hoàn cảnh đều là nguyên bản từ cuộc sống đời thường. Đó là xóm vũ phu với nhân vật điển hình tên Mãn đánh vợ như cơm bữa (Mở mắt ngày đã trôi); là cô ca sĩ tên Chi khao khát một lần được yêu hết mình bởi “đời nàng chừng này tuổi mong có một thằng đàn ông mà lên trời nhưng chưa từng thấy. Toàn cái thứ yêu xôi thịt, yêu cái body nóng bỏng của nàng, giọng hát trời ban của nàng. Chúng vây quanh nàng, tán tỉnh, hứa hẹn rào đón nhưng nàng từ chối thẳng lừ là chúng quay lưng cái rẹc, có thằng còn huênh hoang đã từng là tình nhân của nàng” (Ngày bình thường trở lại); là người phụ nữ tìm lại được niềm tin vào tình yêu trong đêm giao thừa sau nhiều đổ vỡ (Điều ước)…

Truyện của Hoàng Thanh Hương ít đề cập đến những vấn đề to tát, không có nhiều nút thắt căng thẳng mà thường rất nhẹ nhàng, hướng người đọc đến những suy nghĩ sâu sắc về cuộc đời, đặc biệt là người phụ nữ. Trong truyện ngắn cùng tên với tập sách, tác giả viết: “Quanh quẩn những chuyện đời sống va chạm kiểu tiền vay tiền nợ, nhà anh nhà tôi, ghen tuông bóng gió, tự ti tự ái chồng thấp vợ cao, con anh con tôi con chúng mình. Đời là chuỗi luẩn quẩn những chuyện ái ố hỉ nộ, dân xóm đa phần theo Phật mà ai cũng chẳng thể tĩnh tâm lâu bền”. Đôi khi, độc giả cũng bắt gặp những chiêm nghiệm tinh tế: “Cô đôi khi hoài nghi cái gọi là hạnh phúc. Cái na ná hạnh phúc nhiều vô số. Có bao người đàn bà chỉ gần hạnh phúc đã sung sướng thỏa thuê. Số có được cái hạnh phúc gọi là ít ỏi. Đàn bà là hay tin những điều xa vời, hay có những tự hào hoang tưởng, để an ủi mình, để tin ngày mai sẽ tử tế hơn ngày hôm nay. Nhưng ngày hôm nay thì quá dài còn ngày mai thì hên xui” (Trở lại thành phố).

Tập truyện ngắn “Mở mắt ngày đã trôi” của nhà văn Hoàng Thanh Hương. Ảnh: P.L

Chia sẻ về cuốn sách này, nhà văn Hoàng Thanh Hương tâm sự: “Gia Lai tuy không phải vùng đất nơi tôi sinh ra nhưng là nơi tôi lớn lên, trưởng thành và lập nghiệp. Tôi nợ ân tình với vùng đất đã cưu mang mình, chở che mình và cho tôi bao ưu ái. Từ đất và người Gia Lai, tôi đã viết thành nhiều câu chuyện nhỏ kể về những buôn làng nơi tôi đã qua, những con người tôi đã gặp, những vui buồn, đổi thay của cuộc sống mỗi ngày với biết bao số phận và khát vọng, nhưng tất cả đều mưu cầu hạnh phúc”.

Nhà văn Hoàng Thanh Hương là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Trong đề án Bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam do Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam thực hiện, tập truyện ngắn “Mở mắt ngày đã trôi” vinh dự nằm trong 1.500 công trình nghiên cứu, tác phẩm được chắt lọc, tuyển chọn, biên tập và in thành sách. Chị bày tỏ: “Tôi rất vui khi được Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam chọn bản thảo để in sách và phát hành. Đây là sự quan tâm, khích lệ rất lớn đối với những tác giả là người dân tộc thiểu số như tôi để thêm tự tin sáng tác về vùng đất và con người Gia Lai”.