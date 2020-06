Lễ hội "áo dài - danh thắng Việt Nam" sẽ được tổ chức tại Hội An

Ngày 14-6, tại sân khấu thực cảnh Ký ức Hội An (Khu Công viên Ấn tượng Hội An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) sẽ diễn ra lễ hội "Áo dài Hội An - danh thắng Việt Nam".



2 trong số các bộ sưu tập tại lễ hội "Áo dài Hội An - Danh thắng Việt Nam".





Đây là câu chuyện kể về tình yêu áo dài theo cùng giá trị của những danh thắng Việt Nam đã được công nhận là Di sản thế giới, đồng thời phản ánh về đời sống của chiếc áo dài qua mọi nẻo đường đất nước...



Theo nhà thiết kế Minh Hạnh-Tổng Đạo diễn chương trình, với ý tưởng xuyên suốt là 17 di sản và danh thắng Việt Nam từ Hoàng thành Thăng Long, Vịnh Hạ Long, Di tích Tràng An, Thánh địa Mỹ Sơn, Chùa Cầu Hội An, Phong Nha- Kẻ Bàng cho tới Cồng chiêng Tây Nguyên... với sự sáng tạo của tập thể các biên đạo và 17 nhà thiết kế được hàng trăm diễn viên múa và người mẫu trình diễn trên sân khấu hiện đại, sẽ tạo ra nhiều cảm xúc mới, chứng minh sức sống mãnh liệt của chiếc áo dài Việt Nam. Việc đưa danh thắng Việt Nam lên 17 bộ sưu tập áo dài hội tụ tại sân khấu Ký ức Hội An là cuộc "ra quân" đầu tiên sau dịch Covid-19. Ngoài sự tham gia trình diễn của 200 diễn viên của Nhà hát Ký ức Hội An và khoảng 30 người mẫu chuyên nghiệp, lễ hội còn có sự góp mặt của danh ca hải ngoại Elvis Phương.



Theo THẢO NGUYÊN (cadn)