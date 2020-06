Đi tìm sự tự do tinh thần để hạnh phúc hơn với "Mặt dày tâm đen"

Thông qua cuốn sách Mặt dày tâm đen (ZenBooks và NXB Hồng Đức), tác giả nổi tiếng Chin-Ning Chu giúp bạn đọc suy nghĩ thấu đáo hơn, tự quan sát chính mình, tìm ra mẫu hình mình thật sự muốn trở thành và gạt bỏ những tiêu chuẩn độc đoán để sống thật với những khát vọng của bản thân.





Chin-Ning Chu là nhà chiến lược kinh doanh hàng đầu, đồng thời, bà là tác giả có sách bán chạy nhất ở Mỹ về châu Á - Thái Bình Dương. Các tác phẩm của bà có thể kể đến như: Làm ít được nhiều; Binh pháp Tôn Tử dành cho phái đẹp. Đặc biệt, Mặt dày tâm đen là tác phẩm kinh điển nằm trong danh sách sách bán chạy nhất thế giới.



Cuốn sách "Mặt dành tâm đen" của tác giả Chin-Ning Chu kết hợp triết lý phương Đông và phương Tây.





Với hơn 400 trang sách, Mặt dày tâm đen truyền đi thông điệp Mặt dày tâm đen là trạng thái tinh thần, giúp bạn “phớt lờ” những tư duy tiêu cực, vận dụng sức mạnh tích cực để tự tin theo đuổi niềm tin bản thân, sống cuộc đời mà bạn muốn sống. Về “cốt tủy” chính, “mặt dày” là lớp vỏ bề ngoài, để bảo vệ lòng tự trọng của mỗi người trước những lời phán xét, chê trách cực đoan từ người khác. Còn “tâm đen” ví như ngọn giáo, dũng cảm đương đầu với thử thách, không sợ thất bại trong công việc lẫn cuộc sống.



Vẫn sử dụng thủ pháp kết hợp triết lý phương Đông và phương Tây, Chin-Ning Chu đã dẫn dắt người đọc về cách vận dụng sức mạnh tích cực đang tiềm ẩn bên trong tiềm thức của mỗi người. Từ sự thấu hiểu, bạn có thể giải phóng sức mạnh nội tâm để đạt được thành công như ý muốn.



Theo tác giả, chúng ta thường chật vật với vô số câu hỏi về cuộc đời, công việc, mục đích sống và chạy theo tiêu chuẩn xã hội về thành công. Ngay cả Chin-Ning Chu cũng phải khẳng định trong phần đầu của cuốn sách: “Chúng ta liên tục bị các phương tiện truyền thông dội bom bằng những hình ảnh của thành công và hạnh phúc. Thành công thường được đánh giá qua tài sản: xe hơi, đồng hồ hiệu, quần áo mốt mới nhất… Thế nhưng, một cuộc đời thành công là cuộc sống có ý thức và theo đuổi con đường của chính mình chứ không phải chạy theo những giấc mơ hay đáp ứng kỳ vọng của người khác”.



Nhà chiến lược kinh doanh hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương đã chia sẻ rằng, để có thể sống thật với những khát vọng của bản thân, bạn phải có dũng khí phá vỡ sự trói buộc của những quan niệm bên trong và những tiêu chuẩn định kiến xã hội bên ngoài. Và sự thành công cũng vậy, hầu hết những suy nghĩ độc lập, những ý tưởng mới, hoặc những nỗ lực vượt quá lằn ranh quan điểm thông thường… bị “dội bom” bởi sự phản đối, ngờ vực, chế ngạo từ người khác.



Trong cuốn sách của mình, tác giả Chin-Ning Chu đã nhắc đến những tấm gương và ví dụ như nhà thiết kế nổi tiếng Pháp - Coco Chanel, bà bắt đầu sự nghiệp không phải với tư cách là nhà thiết kế đào tạo chính quy mà là một phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu. Bà luôn ăn mặc theo cách mình thích, không quan tâm đến trào lưu.



Phong cách độc đáo của bà với mái tóc ngắn ôm quanh mặt và gấu váy cộc, đi ngược với tiêu chuẩn thời trang của thời đại. Cho dù ban đầu, bà bị chỉ trích nặng nề về sự lập dị của mình nhưng cuối cùng, bà là người làm nên nền tảng thay đổi cấp tiến trong ngành thời trang của thập niên 1920. Hiện tại, gần một thế kỷ, tên tuổi của bà - Coco Chanel là chuẩn mực cho những gì đẹp nhất trong thế giới thời trang cao cấp.



Một ví dụ điển hình khác biệt cho việc can đảm theo đuổi khát khao của bản thân chính là sự thành công của Steve Jobs khi sáng chế ra máy tính Mac. Dù chán ghét việc học tập ở môi trường đại học nhưng Steve Jobs lại có một niềm đam mê đặc biệt với các kiểu chữ. Chính niềm say mê này đã khiến ông theo học một khóa luyện viết chữ đẹp.



Tại đây, ông đã học hỏi mọi thứ về các kiểu chữ, khoảng cách giữa các tổ hợp ký tự khác nhau và về kỹ thuật in. 10 năm sau, Jobs cho ra đời chiếc máy tính Mac đầu tiên với một đặc điểm chưa từng có: người dùng có thể tùy chọn các kiểu font chữ phong phú và nhìn thấy kiểu chữ hiển thị ngay trên màn hình chứ không cần phải đợi cho đến khi in ra. Khi tham gia khóa học viết chữ đẹp này, hẳn Steve Jobs không hề nghĩ đến việc một ngày mình sẽ thay đổi cả thế giới như thế nào.



Và đó cũng là bản chất của Mặt dày tâm đen: Bạn phải thoát khỏi sự bó buộc của định kiến và lòng dũng cảm để sống thật với niềm tin của chính mình. Mỗi cá nhân đều có những đặc điểm tuyệt vời riêng. Đà điểu rất giỏi chạy nhanh còn đại bàng thì có khả năng bay cao. Không ai đánh giá cao đà điểu ở khả năng bay nhanh hay huấn luyện đại bàng để chạy nhanh cả. Vì vậy, bạn cần biết rõ các giá trị của mình và tự do làm những gì phải làm mà không cần quan tâm đến những gì người khác có thể nghĩ về bạn. Từ đó, giá trị bản thân được tỏa sáng.



Với Mặt dày tâm đen, tư duy chính là chiếc chìa khóa, nếu bạn mở được chiếc chìa khóa ấy, bạn có thể khám phá bất kỳ lĩnh vực, chuyên môn nào mình muốn. Việc cởi mở tư duy sẽ giúp bạn suy nghĩ thấu đáo hơn, tự quan sát chính mình, tìm ra mẫu hình mình thật sự muốn trở thành. Và gạt bỏ những định kiến, hãy sống thật với những khát vọng của bản thân và thành công theo tư duy của riêng bạn.



Theo VIÊN THI (SGGPO)