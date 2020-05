Phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm 130 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ tem có khuôn khổ 43 x 32 (mm), có giá mặt 4.000 đồng thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nền hình ảnh quê hương của Người.





Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ phát hành bộ tem “Kỷ niệm 130 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) và 50 năm thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh (1970-2020)” vào ngày 16/5/2020 tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.



Bộ tem gồm 01 mẫu tem, thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nền hình ảnh quê hương của Người, bên cạnh là Bảo tàng Hồ Chí minh với biểu tượng bông sen trắng thanh tao đang vươn cánh, gợi nhớ đến Làng Sen - kí ức tuổi thơ của vị Cha già kính yêu của dân tộc.



Tem có khuôn khổ 43 x 32 (mm), giá mặt 4.000 đồng do họa sỹ Tô Minh Trang (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế.



Bộ tem được phát hành để thể hiện lòng thành kính, tình cảm yêu mến, kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người này sẽ chính thức được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ 16/5/2020 đến 31/12/2021.

