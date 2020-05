Lễ phát động giải thưởng "Dế Mèn" dành cho thiếu nhi diễn ra ngày 27/5

Đây là giải thưởng phi lợi nhuận dành cho các sáng tác, trình diễn nghệ thuật xuất sắc của/vì thiếu nhi hằng năm; trong đó có 1 Giải thưởng lớn trị giá 30 triệu đồng và một số tặng thưởng.





Gia Lai: Thành lập Hội đồng xét tặng giải thưởng về văn học, nghệ thuật

Google tôn vinh nghệ thuật ca trù trên trang chủ, kêu gọi giới trẻ bảo tồn văn hóa truyền thống

(Ảnh minh họa: Chương Đài/TTXVN)





Thông tin từ Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) ngày 25/5 cho biết tiếp theo Giải Âm nhạc Cống hiến, Giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội, Báo Thể thao và Văn hóa quyết định thành lập giải thưởng nghệ thuật thường niên cho thiếu nhi, mang tên "Dế Mèn".



Đây là giải thưởng phi lợi nhuận dành cho các sáng tác, trình diễn nghệ thuật xuất sắc của/vì thiếu nhi hằng năm; trong đó có 1 Giải thưởng lớn (trị giá 30 triệu đồng) và một số tặng thưởng (trị giá 10 triệu đồng).



Trong khuôn khổ lễ trao giải diễn ra vào dịp 1/6 hàng năm còn có phần triển lãm hoặc trình diễn các tác phẩm xuất sắc được tôn vinh.



Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nên lễ phát động và trao giải thưởng "Dế Mèn" năm 2020 đã được điều chỉnh cho phù hợp.



Cụ thể, lễ phát động giải sẽ diễn ra vào ngày 27/5 tại Trung tâm Thông tấn quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội). Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào 29/9/2020.



Ban tổ chức Giải thưởng “Dế Mèn” do ông Lê Xuân Thành, Tổng biên tập Báo Thể thao và Văn hóa làm trưởng ban. Ban sơ khảo gồm các phóng viên, biên tập viên, một số cộng tác viên am tường về nghệ thuật của Báo Thể thao và Văn hóa để theo dõi đời sống nghệ thuật thiếu nhi, lựa chọn các đề cử trình Hội đồng giám khảo.



Hội đồng giám khảo gồm 7 văn nghệ sỹ uy tín, gắn bó với nghệ thuật thiếu nhi trên các lĩnh vực: Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha; họa sỹ Thành Chương; đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh; họa sỹ Lê Linh và nhà báo Lê Xuân Thành, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa.

Theo TTXVN/Vietnam+