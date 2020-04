Nghệ sĩ Việt thứ hai xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard

Bảng xếp hạng (BXH) danh tiếng toàn cầu Billboard vừa ghi tên nghệ sĩ Việt thứ 2 – giọng ca trẻ Đặng Mai Phương ở hạng mục Billboard Adult Contemporary Indicator Chart.

Billboard Adult Contemporary Indicator Chart là BXH được tổng hợp hàng tuần bởi tạp chí Billboard nhằm liệt kê các bài hát phổ biến nhất trên các đài phát thanh dành cho những người thành niên tại Mỹ. BXH uy tín này lần đầu tiên ra mắt công chúng vào ngày 17-7-1961.



Ca khúc Còn gì để mất (tiếng Anh: I’ll give my soul – sáng tác Taylor Eros) do Đặng Mai Phương thể hiện trong bộ phim hoạt hình ngắn về nữ tướng Bát Nàn. Đây là một trong những phim hoạt hình nằm trong dự án Trưng Vương của NSX Trương Ngọc Ánh.





Mai Phương trong tạo hình nữ tướng Bát Nàn



Ngay khi ra mắt, bản nhạc với màu sắc bi hùng, nổi bật với thông điệp tôn vinh sự kiên cường của những người phụ nữ đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía người hâm mộ.



Trên BXH Adult Contemporary Indicator Chart của Billboard, ca khúc này bất ngờ góp mặt tại ở vị trí 21. Vị trí của I’ll Give My Soul chỉ xếp sau ca khúc The Man của ngôi sao nổi tiếng Taylor Swift (vị trí 20) và đứng trên 2 bậc ca khúc Everything I wanted của ngôi sao Billie Eilish (vị trí thứ 23).



Cần nhắc thêm rằng, đây là thành tích đáng nể của một nghệ sĩ độc lập như Đặng Mai Phương.



Trước Đặng Mai Phương, Việt Nam mới chí có 1 nghệ sĩ duy nhất xuất hiện trên BXH âm nhạc Billboard. Đó là ca sĩ Mỹ Tâm với album "Tâm 9" từng lọt Top 10 Album trên bảng xếp hạng Billboard Thế giới (World Albums).





Ca khúc Còn gì để mất liên tục thăng hạng trên BXH





Không đơn thuần là bài hát dành cho nhân vật Bát Nàn, Còn gì để mất (I’ll give my soul) thể hiện sức hút của bản Power-Ballad với tiết tấu dồn dập, nhiều quãng thể hiện sự cao trào và khắc họa rõ sức mạnh của tinh thần nữ quyền.



Hơn thế nữa, khác hoàn toàn với những ca khúc thuộc thể loại hùng ca – lịch sử thường thấy, ca từ của Còn gì để mất mang đến cảm giác mới mẻ và phù hợp với tai nghe của khán giả trẻ.



Trả lời cho câu hỏi điều gì khiến ca khúc Còn gì để mất và Đặng Mai Phương gây được ấn tượng với mình, đại diện nhà phát hành Sony Music/Concore Entertainment thẳng thắn: “Tôi yêu bài hát. Nó rất hay và giọng của Mai Phương rất tuyệt vời. Và cô ấy hát rất hay trong bài hát này. Điểm mấu chốt trong bài hát là nó có thể kết nối mọi người, người nghe sẽ thấy mình trong đó và tương tác với bài hát”.



Ngoài ra, đại diện nhà phát hành cũng chia sẻ thêm việc chọn bản tiếng Anh thay vì bản gốc tiếng Việt: “Thật ra, Chúng tôi yêu thích cả hai phiên bản, nhưng chúng tôi cần phiên bản tiếng Anh để quảng bá ở thị trường Bắc Mỹ”.





Mai Phương được NSX chọn lọc kỹ lưỡng trước khi giao thể hiện ca khúc Còn gì để mất





Được biết, trước đó NSX đã tổ chức casting giọng hát và rất hài lòng khi chọn Đặng Mai Phương vì thấy cô phù hợp với nữ tướng Bát Nàn.



“Với cả ê-kíp chúng tôi, đây không chỉ là một niềm vui to lớn và đáng trân trọng cho những bước đi đầu tiên trong chuỗi dự án dài hơi. Điều đó còn là động lực thúc đẩy chúng tôi có thể tin tưởng nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn trong các kế hoạch ra mắt tiếp theo dành cho Trưng Vương nói chung và những sản phẩm của từng vị nữ tướng phò tá Hai Bà Trưng nói riêng” – NSX Trương Ngọc Ánh chia sẻ thêm.



Và một điều thú vị nữa là Đặng Mai Phương cũng là một người con của quê hương Thái Bình – cũng là quê của nữ tướng Bát Nàn.



