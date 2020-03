Một tuổi trẻ khát khao được yêu thương và ngập tràn nỗi đau trong "Giữa hai chúng ta"

Sally Rooney (sinh năm 1991), là tác giả trẻ người Ireland. Tác phẩm của cô đã sớm xuất hiện trên các chuyên trang như The New Yorker, New York Times, Granta and The London Review of Books. Cô là người chiến thắng giải nhà văn trẻ của năm trên tờ Sunday Times (2017). Ngoài sáng tác thơ, truyện ngắn, cô có 2 tiểu thuyết tiêu biểu là: Conversations with Friends, Normal People.