Thắng giải ảnh nhờ 'chộp' khoảnh khắc 2 chú chuột đánh nhau

Thế giới động vật nhiều lúc cũng "đời" hệt như cuộc sống của con người. Nhiếp ảnh gia Sam Rowley đã bắt được cảnh 2 chú chuột nhắt "tẩn" nhau để giành bữa ăn tại một nhà ga ở London.





Tấm hình đoạt giải Bức ảnh được yêu thích nhất của năm từ nhiếp ảnh gia Sam Rowley - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR





Tấm hình của Rowley đã đoạt giải Bức ảnh được yêu thích nhất của năm 2019 (Most Popular Wildlife Photo of 2019) với 28.000 lượt bình chọn vào ngày 12-2.



Bức ảnh hiện được trưng bày tại triển lãm Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã của năm (Wildlife Photographer of the Year) ở Bảo tàng Lịch sử tự nhiên, London. Buổi triển lãm sẽ kéo dài cho đến 31-5.



Nhiếp ảnh gia Rowley cho biết trận "đấu tay đôi" của 2 chú chuột chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Một chú sau đó liền cắp miếng đồ ăn và cả 2 lại... đường ai nấy đi, theo trang Insider.



Phát biểu khi nhận giải, Rowley nói: "Tôi hi vọng bức ảnh có thể cho mọi người nhận ra rằng những biến cố không mong muốn lại thường xuất hiện trong chính cuộc sống bình thường".





Đàn tuần lộc Bắc Cực trên nền tuyết trắng tại Na Uy - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR





Bảo tàng Lịch sử tự nhiên mở cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã của năm, không chỉ để tôn vinh các nhiếp ảnh gia, mà còn nhắc nhở cộng đồng thế giới chung tay bảo vệ thế giới tự nhiên.



Năm nay, cuộc thi đã nhận được tổng cộng 48.000 bài thi đến từ 100 quốc gia. Sau khi giám khảo công bố danh sách người thắng cuộc hồi tháng 10-2019, công chúng đã tiếp tục bình chọn cho giải Bức ảnh được yêu thích nhất của năm.



Bên cạnh bức ảnh ngộ nghĩnh của 2 chú chuột, công chúng còn bình chọn cho nhiều tấm ảnh đặc sắc khác từ cuộc thi.





Mẹ con báo đốm cùng tha một con trăn anaconda ở Pantanal, Brazil - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR







Một con đười ươi trong buổi biểu diễn tại Safari World, Bangkok, Thái Lan - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR

Tê giác đen mồ côi Elias Mugambi cùng một nhân viên kiểm lâm tại Khu bảo tồn động vật hoang dã Lewa ở miền bắc Kenya - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR







Một con báo đốm dưới ánh mặt trời trong Khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara của Kenya - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR

Mẹ con gấu xám Bắc Mỹ bên sông Nakina ở British Columbia, Canada - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR





Hồng hạc Caribe mẹ cho con ăn tại Yucatán, Mexico - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR







Chú gấu cô độc trong chuồng tại một trung tâm nuôi thú ở Thiểm Tây, Trung Quốc - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR







Bầy sóc đất ở vùng núi thuộc công viên quốc gia Hohe Tauern, Áo - Ảnh: WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR





