Ra mắt tiểu thuyết đầu tay của nhà văn đoạt giải Nobel Văn chương 2017

Không phải đến lúc được nhận giải Nobel Văn chương vào năm 2017 thì tên tuổi của nhà văn Kazuo Ishiguro mới được biết đến tại Việt Nam. Trước đó, nhiều tác phẩm của ông đã được xuất bản như: Mãi đừng xa tôi (tiểu thuyết), Dạ khúc: Năm câu chuyện về âm nhạc và đêm buông (tập truyện ngắn), Người khổng lồ ngủ quên (tiểu thuyết). Mới đây, Cảnh đồi mờ xám (Nhã Nam và NXB Văn học) - tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Kazuo Ishiguro vừa được ra mắt độc giả.

Kazuo Ishiguro từ lâu đã là cái tên quen thuộc với độc giả Việt Nam. Năm 2005, ông gây tiếng vang lớn với cuốn tiểu thuyết Mãi đừng xa tôi, song ít ai biết rằng sự nghiệp văn chương của ông khởi đầu từ năm 1982 với tác phẩm đầu tay, tiểu thuyết Cảnh đồi mờ xám, cuốn sách sau đó đã đem về cho Kazuo Ishiguro giải thưởng Winifred Holtby Memorial Prize của Viện Văn học Hoàng gia Anh.



Tác phẩm xoay quanh nhân vật Etsuko, một phụ nữ Nhật Bản sống một mình ở Anh. Sau nỗi đau mất đi người con gái lớn, Etsuko chìm đắm vào những ký ức về một mùa hè ở Nagasaki thời hậu chiến. Tất cả hiện lên trong hồi tưởng của cô như một thước phim quay chậm về Nagasaki vừa đi qua những ngày khủng khiếp nhất với những phận người hiện lên mờ ảo, nhạt nhòa.



Giữa những ký ức mơ hồ ấy, Etsuko nhớ tới tình bạn lạ lùng với Sachiko, người luôn khao khát được đến nước Mỹ bằng mọi giá, người đã bị cuộc chiến tranh tước đi tất cả, trừ đứa con gái nhỏ.





"Cảnh đồi mờ xám" - tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Kazuo Ishiguro, chủ nhân giải Nobel Văn chương năm 2017.



Trong cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình, Kazuo Ishiguro đã khắc họa nên bức tranh những số phận ở nước Nhật, nơi các nhân vật của ông vật lộn, xoay sở, dằn vặt với những thay đổi đến quá nhanh và quá dữ dội. Nhưng sâu hơn, cuốn sách còn là một cuộc thăm dò đầy tinh tế cái bí ẩn của ký ức. Cuộc sống hiện tại đặt nền móng trên ký ức, nhưng đến lượt mình, chính kýức lại vô cùng bất trắc, khó lường.

Về tác phẩm Cảnh đồi mờ xám, New York Times Book Review đánh giá: “Một cuốn tiểu thuyết tinh tế, châm biếm, đầy những tỉnh lược… Các nhân vật được xây dựng hết sức thuyết phục… nhưng thứ khiến người đọc nhớ đến chính là sự cân bằng giữa bi thương và mai mỉa nơi cuốn sách”.



Kazuo Ishiguro (sinh ngày 8 tháng 11 năm 1954) là nhà văn Anh gốc Nhật. Ông sinh ra tại Nagasaki, Nhật Bản, sau đó theo gia đình sang Anh sinh sống từ năm 1960. Ông tốt nghiệp trường Đại học Kent năm 1978 và nhận bằng Thạc sĩ khóa Sáng tác văn chương của trường Đại học East Anglia năm 1980. Hiện ông sinh sống và làm việc tại London cùng vợ và con gái.



Ishiguro được xem là một trong những nhà văn Anh ngữ nổi bật nhất hiện nay. Ông giành nhiều giải thưởng lớn về văn chương như giải Whitbread cho cuốn An Artist of the Day. Ngoài ra, ông đã 4 lần được nhận đề cử giải thưởng Man Booker và đã nhận giải này vào năm 1989 cho tiểu thuyết The Remains of the Day. Tiểu thuyết Mãi đừng xa tôi được tạp chí Times vinh danh là tiểu thuyết hay nhất năm, được xếp vào danh sách 100 cuốn sách tiếng Anh hay nhất từ năm 1923 đến 2005.



Năm 2008, ông trở thành một trong 50 nhà văn Anh vĩ đại nhất kể từ năm 1945 do tạp chí Times xếp hạng. Năm 2017, Kazuo Ishiguro được nhận giải thưởng Nobel văn chương danh giá với nhận định của Hội đồng trao giải: “Người, bằng những tiểu thuyết đẩy cảm xúc, đã phát hiện ra những vực thẳm phía dưới cảm xúc bay bổng kết nối chúng ta với thế giới”.

Theo QUỲNH YÊN (sggp online)