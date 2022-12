Thời trang Lụa Bảo Lộc bay bổng trên hồ Xuân Hương, Đà Lạt

Nằm trong chương trình Thiên đường Tây Nguyên và biểu diễn thời trang Tơ lụa - Con đường di sản, trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022, chiều 17/12, tại sân khấu nổi trên hồ Xuân Hương đã diễn ra trình diễP thời trang Lụa do Công ty TNHH VietNam Silk House cùng UBND TP Đà Lạt tổ chức.



Cuộc trình diễn thời trang thu hút đông đảo khán giả thưởng lãm





Tham dự chương trình có đồng chí Phạm Thị Phúc – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, cùng hàng ngàn Nhân dân và du khách.



Trên hồ Xuân Hương, trong buổi chiều thơ mộng, lụa như một câu chuyện cổ tích được viết bằng những đường tơ óng ả. Với gần 200 trang phục được làm từ chất liệu tơ tằm của Bảo Lộc, được thiết kế, tạo hình, cắt may tinh tế, kết hợp cùng công nghệ in thêu hiện đại. 8 bộ sưu tập áo dài, váy đã chuyển tải vẻ đẹp thanh cao của tơ lụa, mềm mại ánh lên từng đường nét người mặc, khắc họa, tôn nên vẻ đẹp của con người.



Bộ sưu tập áo dài hoa tranh của NSND Trà Giang cùng những tác phẩm tranh sơn dầu lần đầu tiên được in trên lụa nồng ấm sắc màu của hoa, của những dòng sông hiền hòa và sự dịu êm của biển.



Bộ sưu tập áo dài hoa tím từ tác phẩm hội họa của họa sĩ Đặng Tiến và nhà thiết kế Công Huân đã gợi ý nghĩa thương nhớ, thủy chung. Lụa làm nên tà áo lượt là, mỏng mảnh đùa trong gió chiều bên hàng cây khô mùa đông đưa người xem chìm đắm vào vẻ đẹp siêu thực của bức tranh tơ lụa.





Bộ sưu tầm Xuân đỏ, hạ xanh, thu vàng, đông tím của nhà thiết kế Minh Hạnh như một bức tranh





Bộ sưu tập áo dài hoa sen của họa sĩ Thiên Hà đong đầy nét lãng mạn thanh cao, thuần khiết. Những tác phẩm tranh sơn dầu hoa sen trên nền lụa của Vietnam Silk House đã mang đến một hơi thở mới. Mỗi tà áo dài vướng vít theo nhịp bước như bông hoa dập dìu trên sóng mặt hồ.



Không phải là áo dài thuần khiết, không phải lúc nào lụa cũng mềm mại, thướt tha, yểu điệu mà có khi lại rất cứng rắn và thật dữ dội. Lụa mang hơi thở của cuộc sống, như là lớp da thứ hai của con người, quấn quýt. Những bộ sưu tập thời trang trên nền chất liệu lụa với phong cách mới, có khi là váy áo được cách điệu từ các trang phục dân tộc như yếm, áo tứ thân làm nên vẻ đẹp nhuần nhụy kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Các nhà thiết kế SILKY VIET NAM, Le Kyo, Thanh Thúy, Cao Minh Tiến, Cao Duy, Công Huân, Minh Hạnh đã giới thiệu những bộ sưu tập mới nhất trên nền lụa của Viet Nam Silk House với những đề tài gần gũi, như: Kiến trúc của Đà Lạt níu giữ bước chân người lữ khách; những căn nhà nhỏ trên những con dốc quanh co, hay những triền đồi làm con người dễ lạc lối về.



Đặc biệt, bộ sưu tập Xuân đỏ, hạ xanh, thu vàng, đông tím của nhà thiết kế Minh Hạnh như một bức tranh bốn mùa. Lụa đùa cùng gió, thướt tha, lay động theo nhịp bước chân uyển chuyển, như mơ như mộng. Trong trang phục lụa là gấm hoa, vẻ đẹp của phụ nữ Việt thêm điệu đà, duyên dáng.



Lụa giữa mùa Đông Đà Lạt nhịp nhàng bay bổng cùng giai điệu, ca từ, âm nhạc đẹp. Bàn tay khéo léo, khối óc sáng tạo, kết hợp tinh tế giữa tơ lụa với vũ điệu, thanh âm đã mang đến cho người thưởng lãm nhiều xúc cảm thăng hoa trước cái đẹp.





Lụa thướt tha, bay bổng trên hồ Xuân Hương





Lụa mang thông điệp hạnh phúc, hòa bình







Lụa đưa đến cho người xem cảm xúc thăng hoa cùng cái đẹp



Theo QUỲNH UYỂN (LĐ online)