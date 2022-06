Camila Cabello khoe đường cong gợi cảm với đầm Công Trí

Trong buổi trình diễn ca khúc mới, Camila Cabello xuất hiện đầy thu hút trong thiết kế đan móc tôn đường cong gợi cảm. Đây là lần thứ hai giọng ca gốc Cuba diện trang phục của nhà thiết kế Công Trí.



Camila Cabello tiếp tục bị ấn tượng bởi thiết kế của Công Trí. Ảnh: NTK

Hôm 1.6, Camila Cabello phát online buổi trình diễn ca khúc mới Lola. Sự kiện hợp tác với nam ca sĩ Yotuel được tổ chức tại một trang trại ở thành phố Simi Valley, California (Mỹ) - nơi ghi hình của nhiều phim bom tấn Hollywood.

Giọng ca sinh năm 1997 khoác lên mình bộ đầm trắng kem lấy cảm hứng từ phong cách boho của nhà thiết kế Công Trí. Thiết kế được ngôi sao bản hit Señorita lựa chọn nằm trong bộ sưu tập Công Trí Thu Đông 2021. Trên sợi vải taffeta, các nghệ nhân đã thực hiện kỹ thuật đan móc cầu kỳ macrame, tạo thành bề mặt chất liệu mới với các nhóm họa tiết hình thoi, hình tròn và thược dược - loài hoa biểu tượng của thương hiệu Công Trí. Các khoảng hở chừng mực cùng phom dáng ôm vừa vặn cơ thể giúp Camila Cabello khoe khéo đường cong quyến rũ và làm nổi bật vẻ đẹp vừa phóng khoáng, tràn đầy sức sống nhưng vẫn thanh lịch, cổ điển.



Được biết, để chuẩn bị cho lần xuất hiện này, ekip của nữ ca sĩ 25 tuổi đã làm việc với phía Công Trí từ đầu năm nay sau khi thấy bộ sưu tập của anh trên trang tin quốc tế. Ảnh: NTK

Thiết kế được hoàn thiện trong vòng 450 tiếng và chuyển từ Việt Nam đến tay cựu thành viên Fifth Harmony. Ảnh: NTK

Thiết kế giúp Camila trở nên nổi bật, thu hút nhờ khoe được vẻ đẹp hình thể. Ảnh: NTK

Trước Camila Cabello, nữ ca sĩ Lorde cũng yêu thích mẫu đầm này và diện trong chương trình The Late Late Show With James Corden hồi tháng 8.2021. Ảnh: NTK

Camila Cabello sinh năm 1997 tại Cuba. Cô từng được biết đến với tư cách thành viên của nhóm nhạc Fifth Harmony, tham gia cuộc thi The X-Factor phiên bản Mỹ. Năm 2018, người đẹp trở thành hiện tượng âm nhạc thế giới sau thành công vang dội của ca khúc Havana. Năm 2019, cô đoạt danh hiệu ‘Màn kết hợp của năm’ tại giải thưởng American Music Awards với ca khúc Señorita, hát cùng bạn trai lúc bấy giờ là Shawn Mendes. Sau 10 năm hoạt động nghệ thuật, Camila Cabello trở thành ngôi sao tỉ view, giành được 2 giải Grammy Latin, 5 giải AMAs, 1 giải Billboard, 1 giải Billboard Women in Music cho Nghệ sĩ đột phá cùng nhiều giải thưởng khác.

Lola - ca khúc vừa được Camila Cabello trình làng cách đây ít lâu, nằm trong Familia - album phòng thu thứ ba của Cabello, phát hành hôm 8.4. Bài hát truyền tải nội dung về mong muốn tự do và khát vọng học hỏi của người phụ nữ. Familia gồm 12 ca khúc, với sự góp giọng của các khách mời Willow, Ed Sheeran, Maria Becerra và Yotuel. Familia có nghĩa là "gia đình" trong tiếng Tây Ban Nha.



Đây không phải lần đầu giọng ca Havana lựa chọn trang phục của Công Trí. Tháng 9.2019, cô từng diện bộ cánh màu kem trong bộ sưu tập Đi nhặt hạt sương nghiêng tại iHeartRadio Music Festival 2019, đánh dấu sự hợp tác đầu tiên giữa thương hiệu CONG TRI và ngôi sao ca nhạc người Mỹ. Ảnh: NTK

Không chỉ có Camila Cabello, các thiết kế của Công Trí ngày càng trở nên quen thuộc với giới sao quốc tế, đặc biệt là ở Hollywood. Danh sách những ngôi sao từng là khách hàng của “anh cả làng mốt Việt Nam” mỗi lúc một dài với hàng loạt tên tuổi quen thuộc: Beyoncé, Miley Cyrus, Demi Lovato, Katy Perry, Jennifer Lopez, Zendaya…

Về cơ duyên hợp tác với các tên tuổi tầm cỡ quốc tế, nhà thiết kế từng chia sẻ với Thanh Niên: “Sau thành công của CONG TRI Thu Đông 2019 Cuộc dạo chơi của những vì sao, tôi có dịp gặp gỡ và làm việc với các stylist quốc tế, từ đó mở rộng hợp tác với những ngôi sao toàn cầu. Bên cạnh đó, thương hiệu chúng tôi luôn tạo ra các mẫu thiết kế chất lượng để liên tục gây ấn tượng với họ. Từ vị trí một nhà thiết kế với thương hiệu đến từ Việt Nam, nếu nói tôi dùng tài chính để được lựa chọn người nổi tiếng, trả tiền cho họ mặc trang phục của mình là điều không thể”.