Vũ Thu Phương hóa "phượng hoàng" hồi sinh từ đám tro tàn?

Vũ Thu Phương giới thiệu thương hiệu thời trang Phoenix V vào năm 2011. Tên thương hiệu thời trang của cô mang ý nghĩa hình ảnh chim phượng hoàng. Siêu mẫu đảm nhiệm vai trò nhà thiết kế và đều đặn ra mắt các bộ sưu tập cùng showroom sang trọng tại Q.1, TP.HCM. Tuy nhiên sau show diễn tháng 11.2019 cùng diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Vũ Thu Phương đã thu hẹp hoạt động của Phoenix V. Năm 2021, nàng mẫu Nam Định bất ngờ xuất hiện trong show The Next Face Vietnam với vai trò giám khảo khách mời. Năm nay, Vũ Thu Phương xuất hiện trên ghế nóng của cả The Face Vietnam và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.