Siêu mẫu Hà Anh, Phương Mai chiếm trọn spotlight khi xuất hiện trong BST Sun and Moon

Với vị trí first face mở màn cho buổi diễn, Hà Anh đã tỏa sáng với năng lượng và vẻ quyến rũ hết sức nữ tính, trong đầm dạ hội tối giản với phần thân trên bằng chất liệu nhung the và đầm xòe đính khuy vàng dập nổi logo của thương hiệu. Phần tùng váy được in họa tiết mặt trời tỏa sáng tinh xảo trên nền vải tơ dệt với sợi kim tuyến vàng.