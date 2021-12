Dàn người đẹp mặc đầm trắng mừng sinh nhật nữ hoàng ảnh lịch Diễm My

Doanh nhân Phạm Huy Cận, người đứng ra tổ chức tiệc cho diễn viên Diễm My cho biết anh đặt cây thông cao 1m80 từ Đan Mạch về để trang trí không gian đậm chất Giáng sinh. Anh chia sẻ: “Chị Diễm My đồng hành với chúng tôi trong suốt hơn 10 năm qua trên con đường thời trang. Trong bất kỳ quyết định, hướng đi nào chị cũng ủng hộ chúng tôi hết lòng. Vì thế, chúng tôi xem nhau như chị em trong gia đình. Tôi hiểu hết những tâm tư, nguyện vọng, sở thích của chị My, để từ đó đều tạo nên những không gian phù hợp.