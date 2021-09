Tiểu Vy diện váy dệt kim giống Kendall Jenner

Chiếc váy dệt kim màu xanh lá với các vệt in xoáy nước từng gây bão trong mùa hè của siêu mẫu Kendall Jenner vừa được Hoa hậu Tiểu Vy chưng diện.



Mẫu váy Hockney của thương hiệu bền vững của Anh - House of Sunny, được Kendall Jenner lăng xê và sau đó "phủ sóng" khắp các trang mạng xã hội. Kiểu váy áo dệt kim vẫn thường được xem là mặt hàng chủ lực vào mùa đông, nhưng khi siêu mẫu nổi tiếng nhất thế giới chưng diện, chiếc váy len đã trở thành items thời trang must - have vào mùa hè 2021. Trước Hoa hậu Tiểu Vy, nhiều sao Việt cũng diện mốt thời trang đan len như: Ngọc Trinh, Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Thanh Hằng...





Vào lúc cao điểm của mùa hè, khi mọi người diện áo thun, crop top ngắn mát mẻ thì Kendall Jenner thản nhiên nhấm nháp thức uống trong chiếc áo len móc dài đến gối.





Mốt váy áo len móc là xu hướng của mùa hè lại tiếp tục được yêu thích trong mùa Thu Đông năm nay. Mẫu váy của Tiểu Vy có hiệu ứng gợn sóng và xoáy nước, được lấy cảm hứng từ họa sĩ kiêm nghệ sĩ đa phương tiện David Hockney. Những chi tiết cắt khéo léo ở phía sau lưng không chỉ khiến cho thiết kế trở nên thú vị mà còn cộng hưởng cùng thành phần viscose-nylon (giúp thoáng khí) để hợp lý khi mặc trong bất kỳ tiết trời nào.







Hoa hậu Tiểu Vy diện mẫu váy dệt kim này khi trời đã vào thu. Cô tạo dáng trong không gian hẹp dưới ánh sáng hoàng hôn - trend chụp ảnh mới trong năm nay được các ngôi sao tích cực sử dụng.





Mẫu váy hai dây gợi cảm với những khoảng cut out sau lưng, được Tiểu Vy phối cùng bông tai Chanel và tóc buộc gọn cao.



Dưới đây là một vài phiên bản và cách phối với mẫu váy dệt kim từ thương hiệu House of Sunny.





Những họa tiết lượn sóng bắt mắt tạo nên vẻ đẹp độc đáo.



