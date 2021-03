Thời trang Việt chuyển mình

Thu hút giới trẻ



Với sự thành công của chương trình Rap Việt, streetwear (thời trang đường phố) càng thêm vững mạnh. Thị trường streetwear trong nước tiếp tục phản ánh tầm ảnh hưởng sâu rộng từ sân chơi hypebeast (những người chạy theo trào lưu, xu hướng) và văn hóa pop trên thế giới đối với thế hệ Gen Z Việt Nam. Các địa điểm mua sắm phức hợp như The New Playground, The New District, A Zone, Lôcô Art Market... quy tụ nhiều thương hiệu streetwear với nhiều mức giá khác nhau, tạo nên một thị trường riêng sôi động thu hút giới trẻ.