Nữ ca sĩ Gwen Stefani diện thiết kế của Công Trí lên sóng truyền hình Mỹ

Cách đây ít ngày, Gwen Stefani nổi bật tại chương trình quảng bá ca khúc mới nhờ khoác lên mình thiết kế tinh tế, sang trọng đến từ nhà mốt Công Trí. Trang phục nằm trong bộ sưu tập vừa xuất hiện trên tạp chí Vogue (Mỹ).

Gwen Stefani rạng ngời, quý phái trong trang phục của nhà thiết kế Công Trí ẢNH: GETTY, NTK

Xuất hiện trên kênh truyền hình Hallmark’s Channel để quảng bá ca khúc mới cho dịp lễ Giáng sinh mang tên Here This Christmas, giọng ca 51 tuổi thu hút ánh nhìn khi diện thiết kế váy lệch vai đen trắng phối với quần ống loe tối màu đều cùng chất liệu taffta. Dẫu chỉ có hai màu cơ bản, set đồ vẫn nổi bật giữa trường quay ngập tràn không khí Noel nhờ loạt họa tiết nơ mảnh đồng màu được đính kết tỉ mỉ, dày đặc trên nền váy. Trang phục từ nhà thiết kế Việt Nam được Gwen Stefani kết hợp với lối trang điểm tự nhiên cùng những phụ kiện đơn giản, tinh tế, giúp nữ huấn luyện viên The Voice (Mỹ) toát lên thần thái sang trọng, vẻ ngoài hiện đại và thời trang ở tuổi ngũ tuần.

Vốn là một trong những biểu tượng nhan sắc và thời trang của làng nhạc Mỹ, Gwen Stefani luôn biết cách khiến bản thân nổi bật, khác biệt mỗi khi xuất hiện trước ống kính ẢNH: NTK

Đây là lần thứ hai Gwen Stefani diện trang phục do nhà thiết kế Công Trí sáng tạo nên. Trước đó, trong một show diễn Giáng sinh hồi 2017, hôn thê của nam ca sĩ Blake Shelton từng cháy hết mình trên sân khấu với một thiết kế nổi bật đến từ “anh cả làng mốt Việt Nam”. Còn nhớ, tại sự kiện này, giọng ca quyền lực nước Mỹ diện chiếc váy sequin lấp lánh, hòa phối hai gam màu lễ hội đỏ và trắng cùng chiếc nơ cỡ đại được đính kết một bên vai giúp cô mang đến màu sắc rực rỡ, tươi sáng của mùa lễ hội. Diện mạo đậm chất Giáng sinh cùng màn trình diễn hấp dẫn của Gwen Stefani năm đó được ví như một món quà Noel ngọt ngào gửi đến khán giả. Có lẽ sự hài lòng trong lần đầu diện thiết kế của Công Trí đã khiến giọng ca 6X thêm phần tin tưởng và tự tin để lần nữa gửi gắm hình ảnh, phong cách của mình cho nhà sáng tạo đến từ Việt Nam.

Năm 2017, Gwen Stefani cùng từng nổi bật trên sân khấu Giáng sinh với thiết kế độc đáo đến từ nhà mốt Công Trí ẢNH: NTK

Gwen Stefani sinh năm 1969, cô xuất thân là một một ca sĩ thuộc nhóm nhạc rock No Doubt. Kể từ khi ra mắt làng nhạc từ giữa thập niên 1980 đến nay, giọng ca Hollaback Girl đã trình làng nhiều sản phẩm chất lượng đồng thời mang về cho mình vô số danh hiệu và giải thưởng uy tín, trong đó phải kể đến 3 tượng vàng Grammy danh giá. Không chỉ là một nữ ca sĩ đa tài với giọng ca nội lực, Gwen Stefani còn được biết đến là một nhà thiết kế và kinh doanh thời trang thành công. Cô cũng là một biểu tượng thời trang với phong cách đẳng cấp, quyến rũ và luôn dẫn đầu xu hướng.

Về đời tư, Gwen Stefani đang có cuộc sống hạnh phúc bên nam ca sĩ Blake Shelton. Cặp sao vừa đính hôn hồi tháng 10.2020 sau 5 năm hẹn hò và đang háo hức với kế hoạch tổ chức đám cưới trong một ngày không xa.

Theo Thanh Chi (TNO)