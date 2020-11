Triển lãm "Thủy Nguyễn - Mộng bình thường"

Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory và Thuy Design House hợp tác tổ chức triển lãm Thuỷ Nguyễn - Mộng bình thường, do Dolla S. Merrillees giám tuyển, mở cửa từ ngày 7-11-2020 đến 6-2-2021, tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory, quận 2.





Triển lãm giới thiệu đến công chúng 60 tác phẩm thời trang bao gồm các thiết kế áo dài mang dấu ấn đặc trưng trong sự nghiệp thời trang của nhà thiết kế (NTK) Thủy Nguyễn - một trong những nhà thiết kế hàng đầu trong ngành công nghiệp thời trang đang phát triển nhanh chóng ở Việt Nam, trong đó có những thiết kế chưa từng trình diễn.



Cùng với áo dài, triển lãm cũng trưng bày những thiết kế độc đáo về thêu, ren, hoạ tiết gấm hay thổ cẩm; những hiện vật, phụ kiện thời trang trong bộ sưu tập cá nhân.



Triển lãm được thiết kế công phu, thể hiện phong phú và rõ nét sự đa dạng của các bộ sưu tập cũng như những nguồn cảm hứng giúp hình thành nên các tác phẩm, đó là sự ảnh hưởng của tình mẫu tử, tình quê hương, phản ánh một góc cảm nhận về đời sống tâm linh và không gian thiên nhiên.





Tại không gian triển lãm còn trưng bày các câu thành ngữ, tục ngữ, đồng dao, truyện cổ tích, truyền thuyết, hay hình ảnh các tác phẩm mỹ thuật hiện đại Việt Nam, phản ánh tình cảm và sự gắn kết của NTK đối với văn hoá truyền thống. Trong nhiều năm qua, hoạt động sáng tạo của NTK Thủy Nguyễn trải rộng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm hội họa, sắp đặt nghệ thuật, phim, thời trang và thiết kế. Cô đang nỗ lực làm việc hết mình để hướng đến năm 2021 – kỷ niệm 10 năm thành lập thương hiệu Thuy Design House trên thị trường thời trang Việt.

Theo THANH TRANG (SGGPO)