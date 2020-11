Chi Pu gặp sự cố trang phục khi trình diễn tại 'Hoa hậu Việt Nam 2020'

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết vì gặp sự cố trang phục nên Chi Pu xuất hiện muộn hơn so với dự định, buộc anh phải có biện pháp ứng biến kịp thời.



Vì gặp sự cố trang phục nên Chi Pu đến sân khấu muộn hơn dự định ẢNH: BTC Trên trang cá nhân, Hoàng Nhật Nam gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh Chi Pu tham gia trình diễn trong đêm thi Người đẹp biển - Người đẹp du lịch thuộc khuôn khổ Hoa hậu Việt Nam 2020. Tổng đạo diễn gọi tiết mục của giọng ca Anh ơi ở lại là phần trình diễn thót tim nhất show, đồng thời tiết lộ: “Chi Pu bị sự cố trang phục gần sát giờ diễn, buộc phải phỏng vấn thêm vài nhân vật để câu giờ. May sao Tổ thương, vẫn có thể kịp để tiếp diễn".

Chia sẻ với Thanh Niên, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết thông thường, chương trình của anh sẽ có đường dây từ đầu đến cuối, được sắp xếp theo một câu chuyện nhất định chứ không đảo thứ tự các tiết mục vì làm mất ý nghĩa, sự mạch lạc. Tuy nhiên, khi gần đến tiết mục của Chi Pu, ê-kíp chương trình gọi điện thì nữ ca sĩ vẫn chưa đến sân khấu mặc dù cô biết giờ biểu diễn của mình. “Chúng tôi cứ gọi liên tục thì ê-kíp Chi Pu nói sẽ gần ra, nhưng sau đó có thông báo với ban tổ chức, xin phép được đổi tiết mục trễ hơn vì gặp sự cố trang phục. Lúc đó mới biết được rằng thiết kế này do Đỗ Long thực hiện, dựa trên ý tưởng là hoạ tiết cánh bướm khá cầu kỳ. Gần đến giờ diễn, do gặp trục trặc nên chiếc áo không được hoàn thiện và không đảm bảo an toàn khi lên sân khấu nên nhà thiết kế và ê-kíp phải khẩn trương xử lý”, anh nói.



Chi Pu xuất hiện gợi cảm trên sân khấu của Hoa hậu Việt Nam 2020 ẢNH: BTC

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết vì chương trình đang diễn ra nên anh khá căng thẳng, thậm chí là “thót tim". Đồng thời, anh cũng chuẩn bị hai phương án để khắc phục sự cố này là câu giờ và chuyển đổi tiết mục. Tổng đạo diễn cho hay: “Như mọi người thấy, chúng tôi cho phỏng vấn anh Lê Xuân Sơn, chị Phạm Kim Dung và để MC chia sẻ cảm xúc. Cho nên khi theo dõi, sẽ có người thắc mắc rằng sao phỏng vấn và chia sẻ nhiều vậy. Nhưng thật ra đó chỉ là đoạn chữa cháy. Sau đó, chúng tôi dự định đẩy một số clip phóng sự của chương trình lên để trình chiếu trước. Nếu như sử dụng hết mọi cách như vậy rồi mà Chi Pu chưa tới thì phương án tệ nhất là phải huỷ tiết mục này".



Người đẹp có màn kết hợp cùng các vũ công, mang đến tiết mục sôi động cho người xem ẢNH: BTC

Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, bản thân anh “căng não" và áp lực khi phải đứng trước lựa chọn này. Tuy nhiên, điều may mắn là giọng ca sinh năm 1993 đã kịp đến và trình diễn. Anh kể thêm: “Có một chi tiết là DJ Nimbia được thiết kế một chiếc bàn có đèn led rất đẹp. Tuy nhiên, do phải di chuyển ra vào vì đảo thứ tự, dẫn đến sự cố đứt dây điện. Đến khi DJ diễn thì cũng không còn đèn nữa. Nhưng rất may vì sau vòng phỏng vấn, chưa kịp chiếu clip thì Chi Pu đã đến. Sự việc khiến chúng tôi một phen thót tim nhưng may mắn là vẫn được Tổ đãi".

Trước đó, trong buổi họp báo, đạo diễn Hoàng Nhật Nam tiết lộ trong đêm chung kết sẽ có sự quy tụ của 5 người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam trong thập kỷ vừa qua gồm Ngọc Hân, Đặng Thu Thảo, Kỳ Duyên, Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy. Đồng thời, các nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Minh Tuyết, Dương Triệu Vũ... sẽ tham gia biểu diễn trong đêm thi quan trọng này. “Tôi có đọc một số bình luận nhận xét rằng chương trình mang tính chất tạp kỹ. Tôi không buồn nhưng thấy chạnh lòng vì trong đêm thi nhan sắc nhiều phần thi khác nhau, màu sắc khác nhau cho nên nó sẽ là bài toán về mặt âm nhạc, đường dây dàn dựng", anh chia sẻ.

Theo Thạch Anh (Thanh Niên)