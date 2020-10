Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2020 chính thức trở lại

Đại dịch COVID-19 khiến hầu hết các tuần thời trang quốc tế hoãn tổ chức. Tuy nhiên, do tình hình dịch trong nước kiểm soát tốt nên Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2020 sẽ sớm diễn ra.





Một show diễn của mùa thời trang trước. (Ảnh: BTC)





Trải qua giai đoạn đầy biến động do đại dịch COVID-19, mùa thứ 11, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2020 - Vietnam International Fashion Week Fall Winter 2020 sẽ chính thức quay trở lại, từ ngày 3-6/12/2020, tại Thành phố Hồ Chí Minh với “phát súng” đầu tiên là vòng tuyển chọn người mẫu.



Chương trình mùa này có chủ đề “Future Is Now” sẽ quy tụ những bộ sưu tập thời trang đến từ nhiều nhà thiết kế hàng đầu.



Ban tổ chức cho biết, bộ tứ giám khảo quyền lực của vòng tuyển chọn năm nay là Á hậu Mâu Thủy, Quán quân Vietnam's Next Top Model 2015 Hương Ly, Á quân Vietnam's Next Top Model 2017 Thùy Dương và Á quân The Face Vietnam 2018 Quỳnh Anh.



Đặc biệt, việc tổ chức tìm ra những gương mặt triển vọng trình diễn cho các nhà thiết kế và thương hiệu tại sự kiện thời trang này luôn được phía nhà sản xuất quan tâm đầu tư.





Quang cảnh vòng tuyển chọn mẫu mùa trước. (Ảnh: BTC)





Đại diện ban tổ chức cho hay, ngoài đánh giá chỉ số hình thể, kỹ năng catwalk, buổi casting còn là nơi tìm kiếm và phát hiện những gương mặt người mẫu mới mang nhiều màu sắc đa dạng, từ đó có thể phát triển để góp mặt tại những sàn catwalk thời trang chuyên nghiệp trong tương lai.



Bốn gương mặt người mẫu Mâu Thủy, Hương Ly, Thùy Dương và Quỳnh Anh sẽ ngồi “ghế nóng” cho vòng tuyển chọn đã tạo nên sức hút khi đều bước ra từ hai cuộc thi người mẫu hàng đầu Việt Nam là Vietnam’s Next Top Model và The Face Vietnam, cũng như đều có kinh nghiệm chinh chiến ở nhiều sàn diễn thời trang đình đám trong và ngoài nước.



Vòng tuyển chọn người mẫu sẽ diễn ra chiều ngày 25/10 tại Saigon Plaza, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh./.



Trailer chương trình:

Theo M.Mai (Vietnam+)