Mâu Thủy, Thùy Dương khoe tài phối đồ hút mắt ở Tuần lễ thời trang quốc tế

Aquafina Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2020 đang diễn ra tại TPHCM với sự tham gia của hàng nghìn gương mặt tiềm năng. Ban giám khảo của vòng tuyển chọn năm nay gồm: Quán quân Vietnam's Next Top Model 2013 - Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Mâu Thủy, Quán quân Vietnam's Next Top Model 2015 Hương Ly, Á quân Vietnam's Next Top Model 2017 Thùy Dương, Á quân The Face Vietnam 2018 Quỳnh Anh và Dương Tuấn Anh - đại diện Ban tổ chức chương trình. Ảnh: AVIFW 2020.