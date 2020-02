Minh Tú cuốn hút và quyền lực với gu thời trang đẳng cấp tại NYFW

Trong ngày làm việc thứ 2 tại New York Fashion Week 2020, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chỉn chu từ trang phục, make up đến làm tóc, Minh Tú đã không làm cho người hâm mộ thất vọng khi luôn ủng hộ và theo dõi hành trình của cô tại New York.