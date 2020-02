Báo giới Anh quốc vinh danh trang phục của nhà tạo mốt Trần Hùng

Nữ MC xinh đẹp Vick Hope đã có lựa chọn bất ngờ và mới mẻ đối với giới thời trang quốc tế khi chọn một thiết kế trong bộ sưu tập Xuân Hè 2020 của nhà thiết kế Trần Hùng đến từ Việt Nam tại BAFTA 2020.





Vick Hope, người dẫn dắt Thảm đỏ BAFTA 2020 đã diện trang phục đỏ tươi vô cùng bắt mắt này của Trần Hùng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)





Vick Hope, người dẫn dắt Thảm đỏ Lễ trao giải Viện Hàn lâm Anh quốc về Điện ảnh và Truyền hình - BAFTA 2020 đã diện trang phục đỏ tươi vô cùng bắt mắt này cùng với lối trang điểm nền nã đúng tông màu đầm.



Chiếc đầm đã giúp cô được các trang tin: Cosmopolitan, Hello!, Mirror UK, The Sun, Dailymail, Glamour UK, Popsugar UK, Variety... vinh danh là một trong những nghệ sỹ mặc đẹp nhất lễ trao giải năm nay (Best dressed).



Từ khi ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè 2020 đến nay, nhà thiết kế Trần Hùng đã nhận được nhiều lời đề nghị hợp tác từ các stylist tại Anh và các nước, đặc biệt cho các bộ đầm màu đỏ.



“Stylist riêng của Vick Hope đã liên lạc trực tiếp với tôi qua email, chia sẻ rằng họ rất thích những mẫu thiết kế trong bộ sưu tập này, và Vick Hope mong muốn được mặc tại một sự kiện lớn.



Hôm nay là lễ trao giải BAFTA và tôi vô cùng tự hào khi được thấy cô ấy đang diện trang phục của tôi, một nhà thiết kế đến từ Việt Nam trên thảm đỏ lễ trao giải danh giá này,” Trần Hùng chia sẻ.





Trang phục xuất hiện trên Cosmopolitan.





Năm nay, người dẫn dắt khu vực thảm đỏ Vick Hope đã có lựa chọn bất ngờ và mới mẻ đối với giới thời trang quốc tế khi chọn một thiết kế trong bộ sưu tập Xuân Hè 2020 của nhà thiết kế Trần Hùng đến từ Việt Nam.



Chiếc đầm đỏ Vick Hope chọn được cắt may cầu kỳ bằng chất liệu vải organza satin 100% lụa tơ tằm, với phần chân váy đính chi tiết lông vũ. Với vai trò là “host” thảm đỏ, Vick Hope đã giúp giới thiệu trang phục của Trần Hùng đến với báo giới Anh và quốc tế, cũng như khán giả đang theo dõi lễ trao giải biết đến.



Trong danh sách “Best dressed” BAFTA 2020, thiết kế của Trần Hùng đứng cạnh Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton, và những ngôi sao điện ảnh hàng đầu thế giới như Charlize Theron, Renée Zellweger, Rooney Mara, Saoirse Ronan, Margot Robbie...





Trang phục trên trang The Sun.





Vick Hope là người dẫn chương trình truyền hình và đài phát thanh, nhà hoạt động nhân quyền của Anh. Cô đã làm việc tại các show truyền hình như Disney Channel UK, MTV, Vevo, The Voice UK…



The British Academy of Film and Television Arts là lễ trao giải về Điện ảnh và Truyền hình uy tín nhất ở Anh, được ví như như là “Oscars của nước Anh,” nhằm tôn vinh những tác phẩm điện ảnh và truyền hình xuất sắc trong một năm qua. Giải này trên thực tế là căn cứ quan trọng cho việc chấm và trao giải Oscars hàng năm.



Ngoài ra, đây cũng là dịp để các ngôi sao điện ảnh và khách mời đua nhau khoe sắc vóc trong những bộ cánh lộng lẫy nhất đến từ những nhà mốt danh tiếng thế giới.

Theo M.Mai (Vietnam+)