Traveloka Black Friday Sale đạt kết quả ấn tượng trong việc kích cầu du lịch Việt cuối năm

Diễn ra từ ngày 24-30/11, chương trình Black Friday - Siêu Sale Du lịch 2022 của Traveloka- nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á, đã ghi nhận những kết quả vô cùng ấn tượng. Đặc biệt, tổng lượng đặt phòng tăng mạnh gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với đó, chỉ trong một tuần triển khai, tổng số lượng giao dịch trên nền tảng Traveloka tăng 1,5 lần so với tháng trước đó, lượng đặt phòng khách sạn và vé Xperience (vé vui chơi và tour) được bán ra cũng tăng ở mức 1,5 lần. Các đối tác khách sạn tham gia vào chương trình cũng ghi nhận lượng phòng bán ra tăng 2,5 lần so với tháng 10 trước đó. Đồng thời, số liệu cũng cho thấy khách hàng đã tự tin hơn với du lịch quốc tế, thể hiện qua lượng đặt vé máy bay, phòng khách sạn và các dịch vụ tới các điểm đến nước ngoài đã tăng 1,5 lần so với tháng trước.

Thu hút khoảng 1.300 đối tác trong ngành du lịch, chương trình là một minh chứng cho cam kết lâu dài của nền tảng đối với chuyển đổi số và phục hồi ngành du lịch Việt Nam.

Trong thời gian diễn ra chương trình, Traveloka đã kích cầu du lịch Việt bằng hàng loạt chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn kết hợp, cho phép khách hàng may mắn có thể cùng lúc sử dụng nhiều coupon để nhận được ưu đãi lên đến 80%. Đặc biệt, Traveloka đã cung cấp hàng nghìn khuyến mãi hấp dẫn lên đến 50% cho các sản phẩm vé máy bay, khách sạn, vé vui chơi và tour, nhằm nâng cao trải nghiệm công nghệ hóa của khách hàng. Ngoài ra, chương trình còn mang đến thông điệp nhấn mạnh mục tiêu của Traveloka là khơi dậy du lịch Việt Nam trong thời đại 4.0 bằng việc cung cấp trải nghiệm du lịch tốt nhất trên nền tảng kỹ thuật số.

Hướng tới mục tiêu chuyển đổi số ngành du lịch, ngoài việc liên tục cung cấp những sản phẩm và dịch vụ toàn diện trên nền tảng số, Traveloka cũng tập trung phối hợp hỗ trợ các đối tác địa phương tăng trưởng doanh thu thông qua những tính năng online và củng cố độ nhận diện thông qua mạng lưới khách hàng sử dụng nền tảng. Điều này một lần nữa nhấn mạnh cam kết của nền tảng du lịch với sự phát triển của ngành du lịch nước nhà.