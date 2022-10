Video quảng bá du lịch có BTS tham gia thu hút hơn 43 triệu lượt xem

Trong 2 video này, hai thành viên của nhóm BTS là Suga và Jimin đã giới thiệu các điểm đến du lịch nổi tiếng với với các bài hát mang tính biểu tượng cho các thành phố lớn của Hàn Quốc.

Suga và Jimin tham gia video quảng bá du lịch Hàn Quốc. Nguồn: Yonhap

Sau 1 tuần ra mắt, 2 video quảng cáo du lịch Hàn Quốc trên kênh YouTube với sự góp mặt của các thành viên Suga và Jimin của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS đã đạt hơn 43 triệu lượt xem.

Ngày 20/10, Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (KTO) đã đăng tải 2 video quảng bá du lịch về các thành phố Busan và Daejeon trên kênh YouTube trong chuỗi 4 video âm nhạc có tựa đề "Feel the Rhythm of Korea."

Trong 2 video này, hai thành viên của nhóm BTS là Suga và Jimin đã giới thiệu các điểm đến du lịch nổi tiếng với với các bài hát mang tính biểu tượng cho các thành phố lớn của Hàn Quốc.

Tính đến sáng 27/10, 2 video quảng bá cho thành phố Busan và Daejeon lần lượt thu hút 22,25 triệu và 20,86 triệu lượt xem.

Bài hát "Come Back to Busan" của ca sỹ huyền thoại Cho Young-pil là bài hát chủ đề cho thành phố cảng phía Nam Busan và "A Chance Encounter" của ban nhạc rock Song Gol-mae là nhạc nền cho thành phố trung tâm Daejeon.

Theo kế hoạch, trong ngày 27/10, video của thành phố cảng phía Đông Pohang với ca khúc "Do you know hip hop?" có sự góp mặt của nhóm nhạc hip hop Drunken Tiger sẽ được phát hành.

Trong khi đó, video về hòn đảo nghỉ mát phía Nam Jeju với ca khúc nhạc jazz "The Wind is Blowing" của ca sỹ Park Sung-yeon sẽ ra mắt vào ngày 2/11 tới.