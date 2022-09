Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya 2022: Cơ hội quảng bá, tiêu thụ nông sản

(GLO)- Các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản trên địa bàn huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đang tích cực chuẩn bị những sản phẩm chất lượng để trưng bày tại Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya 2022. Sự kiện này được kỳ vọng mở ra cơ hội để quảng bá, hợp tác tiêu thụ nông sản địa phương.





Sản phẩm yến sào Minh Ánh trưng bày tại phiên chợ nông sản an toàn huyện Chư Păh. Ảnh: Phạm Ngọc

Tại Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya năm nay, sản phẩm yến sào Minh Ánh của chị Đỗ Thị Phượng (thôn Đại An 2) sẽ góp mặt trưng bày cùng các sản phẩm đặc sản, nông sản an toàn của người dân xã Ia Khươl. Chị Phượng cho biết: “Nhận thấy điều kiện khí hậu, môi trường của địa phương phù hợp với nghề nuôi chim yến, năm 2020, tôi mạnh dạn đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây nhà nuôi yến với diện tích 240 m2. Đến nay, tôi thu được hơn 2 kg tổ yến thô/tháng và khả năng sẽ tăng lên trong thời gian tới. Đầu năm 2022, khi cơ quan chức năng thông báo về kế hoạch triển khai Chương trình OCOP, tôi đăng ký tham gia 2 sản phẩm là yến thô và yến tinh chế. Khi tham gia Chương trình OCOP, tôi được Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thiết kế bao bì, nhãn mác và làm các thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu hàng hóa. Tôi cũng được cơ quan chức năng hỗ trợ quảng bá sản phẩm và tạo điều kiện tham gia phiên chợ nông sản an toàn do UBND huyện tổ chức vào cuối tháng 6-2022”.



Theo chị Phượng, việc tham gia Chương trình OCOP không chỉ giúp cơ sở có cơ hội nâng cao giá trị sản phẩm mà còn mở rộng hơn nữa thị trường tiêu thụ. “Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya là lễ hội lớn, thu hút rất đông du khách trong và ngoài tỉnh về tham quan. Vì vậy, việc tham gia lễ hội lần này sẽ mở ra cơ hội cho sản phẩm yến sào của chúng tôi được đông đảo người tiêu dùng biết đến”-chị Phượng kỳ vọng.

Nhờ tham gia các hội chợ mà sản phẩm cà phê Xuân Dương được đông đảo người tiêu dùng biết đến. Ảnh: Phạm Ngọc



Thời gian này, cơ sở kinh doanh cà phê Xuân Dương (tổ dân phố 3, thị trấn Ia Ly) cũng tích cực chuẩn bị sản phẩm, thiết kế phông bạt để trang trí gian hàng trưng bày sản phẩm tại Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya. Ông Phan Hữu Dương-Chủ cơ sở kinh doanh cà phê Xuân Dương-chia sẻ: “Tham gia lễ hội lần này, chúng tôi mang đến 2 sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh là cà phê hạt rang và cà phê bột. Cũng từ Chương trình OCOP mà 2 sản phẩm của chúng tôi đã được nhiều người biết đến. Để có những sản phẩm mẫu mã đẹp, chất lượng, chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến. Tuy nhiên, do cơ sở có quy mô sản xuất nhỏ, việc liên kết trong kinh doanh còn hạn hẹp nên thông qua lễ hội lần này, chúng tôi mong tìm kiếm được đối tác để mở rộng thị trường”.



Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya 2022 dự kiến tổ chức từ ngày 11 đến 17-11, trong đó, trọng điểm là từ ngày 11 đến 13-11 tại nhà rông làng Ia Gri. Sự kiện sẽ có nhiều hoạt động đáng chú ý như: thi trình diễn cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng; phục dựng lễ hội mừng lúa mới của dân tộc Jrai; tổ chức các hoạt động thể thao: đẩy gậy, đi cà kheo, kéo co, nhảy bao bố, trò chơi dân gian; thi chinh phục đỉnh núi lửa Chư Đang Ya... Cùng thời gian này, huyện sẽ tổ chức phiên chợ nông sản an toàn để trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản sạch, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP do người dân địa phương làm ra. Phiên chợ dự kiến có các gian hàng của 14 xã, thị trấn và các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia với nhiều mặt hàng nông sản, đặc sản.



Theo ông Nguyễn Công Sơn-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Păh: Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya sẽ mở thêm một kênh tiêu thụ, là cơ hội để giới thiệu đến du khách các sản phẩm nông sản đặc trưng, chủ lực của huyện. Đồng thời, tạo điều kiện giới thiệu, kết nối giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm trái cây tươi và các sản phẩm nông sản sơ chế, chế biến, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh cho sản phẩm. “Các cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân trên địa bàn huyện đang háo hức từng ngày hướng về lễ hội. Tin rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, những nông sản đặc trưng, chất lượng nhất của huyện mang đến phiên chợ sẽ được du khách quan tâm, chọn mua, mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác tiêu thụ, đưa nông sản của địa phương ngày một vươn xa”-ông Sơn cho hay.



PHẠM NGỌC