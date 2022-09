Gia Lai rộn ràng đón khách du lịch dịp lễ 2-9

(GLO)- Đại dịch Covid-19 được kiểm soát giúp bức tranh du lịch cả nước dần thắm sắc trở lại, trong đó có Gia Lai. Dịp lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, khá đông du khách đã tìm về mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió này để hòa mình với thiên nhiên hùng vỹ, thơ mộng hay trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của cư dân bản địa.

Nằm trong lòng TP. Pleiku, Paksong Farmstay (34/3 Nơ Trang Long, phường Trà Bá) với mô hình du lịch nông trại đang là điểm đến hấp dẫn trong dịp lễ năm nay. Theo chủ nhân của nơi này-anh Phan Duy-Farmstay có không gian hoàn toàn mở với quán cà phê, bếp, vườn và khu lưu trú. Đặc biệt, nơi đây sử dụng khá ít thiết bị công nghệ và khuyến khích khách tạm rời xa các thiết bị này để tận hưởng thiên nhiên. “Paksong Farmstay đã được đặt kín phòng từ 1 tháng trước. Khách lưu trú tại đây chủ yếu là người ngoài tỉnh tới Gia Lai du lịch”-anh Duy cho biết.

Với không gian trong lành, Paksong Farmstay (phường Trà Bá, TP. Pleiku) được nhiều du khách lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ 2-9. Ảnh: Trần Dung

Có mặt tại đây từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Độc lập, gia đình chị Hoàng Thiên An (quận 2, TP. Hồ Chí Minh) khá hài lòng với không khí mát mẻ, trong lành của Phố núi cùng phong cảnh nên thơ ở Farmstay. “Năm nay, gia đình tôi quyết định lên TP. Pleiku để du lịch trong mấy ngày nghỉ lễ. Tôi cũng chọn nơi lưu trú có không gian mở với hình ảnh của nông thôn, ruộng vườn để các con có những trải nghiệm thú vị. Không gian ở Paksong Farmstay khá thoáng đạt và yên tĩnh; các con có thể tự do vui chơi mà không cần sự giám sát của bố mẹ. Nhờ vậy, vợ chồng tôi cũng được thảnh thơi thư giãn hơn”-chị An chia sẻ.

Đồng cảm nhận, chị Nguyễn Thục Nghi (quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) cho hay: “Tôi đã book khách sạn ở TP. Pleiku trước 1 tuần để cùng bạn bè đón Tết Độc lập tại Gia Lai. Khác hẳn với sự tấp nập, xô bồ nơi thị thành, phố núi Pleiku cho chúng tôi một cảm giác vô cùng thoải mái và dễ chịu, từ khí hậu, văn hóa đến con người. Danh lam thắng cảnh ở Gia Lai cũng rất thơ mộng và kỳ vỹ. Chắc chắn chúng tôi sẽ còn quay lại nơi này vào những dịp tiếp theo”.

Nhiều du khách chọn về với thiên nhiên trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Bi Ly

Các tour trekking khám phá Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng vào dịp nghỉ lễ 2-9 năm nay cũng khá sôi động. Chị Vũ Thị Trinh-hướng dẫn viên Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh-thông tin: “Nhiều đoàn đăng ký tới tham quan vườn trong các ngày 2 và 3-9, nhưng chủ yếu là khách đến từ TP. Pleiku và các huyện lân cận. Tháng 9 cũng là thời điểm mùa mưa, không thuận lợi để đi sâu vào vùng lõi nên chúng tôi đưa khách trải nghiệm những địa điểm thú vị gần trung tâm hành chính như chiêm ngưỡng quần thể cây đa cổ thụ, Trạm Nghiên cứu động vật và thưởng thức ẩm thực giữa rừng… Khách có thể đến và đi trong ngày nhưng vẫn có một kỳ nghỉ nhiều kỷ niệm giữa thiên nhiên”.

Anh Nguyễn Văn Tuấn-hướng dẫn viên các tour trekking ở Gia Lai-cho biết, mặc dù đang là mùa mưa nhưng sức hút của thác 50 nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng không hạ nhiệt. Lượng khách đổ vào thác khá đông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ nên anh tạm dừng dẫn khách vào đây dịp này. “Khác với khách du lịch tại địa phương, du khách ngoại tỉnh khi chọn tour trekking là muốn tìm sự tĩnh lặng, tránh xa ồn áo náo nhiệt. Vì thế, tôi chỉ nhận nhóm nhỏ 5 khách từ TP. Hồ Chí Minh vào thác ngày cuối kỳ nghỉ”-anh Duy nêu lý do.

Một nhóm bạn trẻ đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã chọn 2 tỉnh của vùng đất Bắc Tây Nguyên để “phượt” trong kỳ nghỉ lễ. Đến Gia Lai vào rạng sáng ngày 1-9, trưởng nhóm Nguyễn Quang Vịnh-hồ hởi nói: “Chúng tôi tình cờ gặp nhau trong chuyến đi cực Đông (tỉnh Khánh Hòa), sau đó kết nối và thường xuyên chia sẻ các điểm đến hấp dẫn cần phải đi. Dịp lễ này, chúng tôi khám phá Gia Lai, Kon Tum với điểm đến là các ngôi làng dọc đường Trường Sơn Đông, sau đó lên Măng Đen. Cảm nhận đầu tiên của tôi là cảnh sắc Gia Lai rất hùng vỹ, đặc biệt là có những cung đường đầy mê hoặc. Thêm vào đó, tiết trời mùa thu ở đây se lạnh khiến chúng tôi ăn gì cũng cảm thấy ngon, nhất là phở 2 tô”.

Thác Hang Dơi (thị trấn Kbang) thu hút khách du lịch đến tham quan trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: Ngọc Minh

Các địa phương ở khu vực phía Đông và Đông Nam tỉnh cũng rộn ràng đón khách về tham quan, trải nghiệm. Không gian lịch sử-văn hóa, các homestay ở làng đồng bào dân tộc thiểu số hay những khu dã ngoại thiên nhiên vẫn là điểm đến hút khách trong dịp lễ này. Với mong muốn quảng bá hình ảnh của quê hương đến với nhiều người, chị Phạm Thụy Hồng Yến (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) đã quyết định mời bạn bè về Gia Lai vui lễ. Kế hoạch trong 4 ngày nghỉ được cả nhóm bàn thảo cụ thể. Theo đó, ngoài thời gian dành cho gia đình, chị Yến cùng các bạn đã đến tham quan một số điểm vui chơi, di tích lịch sử ở thị xã An Khê trong ngày đầu tiên. Những ngày tiếp theo, cả nhóm sẽ di chuyển tới Homestay Angưi (xã Kông Lơng Khơng) và những thác nước tự nhiên trên địa bàn huyện Kbang như: thác 50, Kon Bông, Hang Dơi... để vui chơi, khám phá.

Ấn tượng với mảnh đất Gia Lai từ lần đầu tiên tham gia thiện nguyện tại xã Ia Ake (huyện Phú Thiện), bà Trương Kim Duyên (quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) đã quyết định cùng gia đình quay trở lại trong dịp lễ 2-9 để trải nghiệm không gian văn hóa, ẩm thực cũng như đặt chân đến những địa danh nổi tiếng của phố núi Pleiku. “Theo lịch trình, chúng tôi được 1 người bạn ở địa phương dẫn đi dã ngoại tại khu du lịch Suối Đá 2, Thung lũng hồng (thị xã Ayun Pa) trong ngày 1-9. Bắt đầu từ 2-9, cả nhà sẽ di chuyển lên TP. Pleiku để tiếp tục tham quan Biển Hồ chè, Biển Hồ nước cùng một số địa điểm khác. Hy vọng đây sẽ là kỳ nghỉ lễ đáng nhớ của gia đình”-cô Duyên vui vẻ nói.

Nhân viên Khách sạn Hoài Thương (thứ hai từ phải sang) tư vấn, hướng dẫn cho khách lưu trú về những địa điểm vui chơi, ẩm thực tại TP. Pleiku. Ảnh: Mộc Trà

Để tạo ấn tượng đẹp cho du khách khi đến với Gia Lai trong kỳ nghỉ lễ, các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh cũng đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ. Chị Phan Nguyễn Hoài Thương-Giám đốc Khách sạn Hoài Thương (TP. Pleiku) cho biết: Nếu thời điểm này năm ngoái, du lịch ở Gia Lai khá ảm đạm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì năm nay lại cực kỳ sôi động. Cách đây gần 2 tháng, khách đã rải rác đặt phòng để lưu trú tại khách sạn trong dịp lễ 2-9. Đến giữa tháng 8 thì chúng tôi chính thức hết chỗ. Với quy mô 34 phòng, khách sạn đón tiếp trung bình 70-90 khách/ngày, chủ yếu là khách đến từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng... Vì vậy, công suất làm việc của tất cả bộ phận đều tăng lên so với ngày thường. Ngoài đầu tư, sơn sửa, sắp xếp lại phòng ốc, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến chất lượng phục vụ nhằm tạo sự hài lòng cho khách đến lưu trú. Khách sạn còn in sẵn tờ rơi về những địa điểm vui chơi, ăn uống ở Gia Lai để phát cho du khách; đồng thời, hướng dẫn thuê xe, liên kết với một vài đơn vị lữ hành, hướng dẫn viên trên địa bàn để giới thiệu các tour, tuyến du lịch nếu họ có nhu cầu hỗ trợ.

Homestay A Ngưi (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) trình diễn cồng chiêng phục vụ khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Anh Đinh A Ngưi-Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch A Ngưi (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) cũng đa dạng hóa các dịch vụ tại homestay của mình để phục vụ khách du lịch. “Trong thời gian nghỉ ngơi tại homestay, du khách sẽ được tham gia vào chương trình đốt lửa trại, trình diễn cồng chiêng, hát sử thi; trải nhiệm dệt thổ cẩm, chế biến món cơm lam, gà nướng và đến thăm Nhà lưu niệm Anh hùng Núp. Chúng tôi còn cho thuê trang phục truyền thống của đồng bào Bahnar để khách chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình và bạn bè”-anh A Ngưi cho biết.

Cùng với lượng du khách từ khắp nơi đổ về Gia Lai, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2-9, nhiều người dân trong tỉnh cũng nô nức lên đường, khởi động chuyến đi chơi xa nhà. Chị Huỳnh Thị Kim Hân (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) bộc bạch: “Dịp hè vừa rồi do bận công việc nên cả nhà chưa có dịp đi du lịch cùng nhau. Vì vậy, kỳ nghỉ lễ này, chúng tôi đã chọn Phú Yên làm điểm đến. Ở đây, chúng tôi có thể vừa tắm biển, vừa được thưởng thức những món hải sản hấp dẫn và hơn hết Phú Yên khá gần với Ayun Pa nên quá trình di chuyển không quá vất vả”.

Gia đình chị Huỳnh Thị Kim Hân (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) lựa chọn TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) làm điểm dừng chân trong kỳ nghỉ lễ 2-9. Ảnh: Vũ Chi

Tương tự, gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Hương (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) cũng quyết định xuôi đèo An Khê xuống TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) để thăm thân và tận hưởng hương vị biển cả. “Đây sẽ là dịp để gia đình gắn kết hơn. Các con cũng được vui chơi thỏa thích, nạp đầy năng lượng để bước vào năm học mới với một tinh thần thoải mái nhất”-chị Hương bày tỏ.

