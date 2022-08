Khách quốc tế đến Việt Nam trong 7 tháng tăng gần 9 lần so với năm 2021

(GLO)- Thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ VHTT-DL) trong ngày 1-8 cho biết, tính chung 7 tháng, nước ta đón 954 ngàn lượt khách quốc tế, tăng gần 9 lần so với cùng kỳ 2021, bình quân tăng trưởng 62%/ tháng. 9/10 thị trường khách du lịch hàng đầu của nước ta đến từ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, còn lại là Trung Quốc.

Trong đó, thị trường hàng đầu là Hàn Quốc, sau là Mỹ; khu vực Đông Nam Á có 4 thị trường. Các thị trường từ Châu Âu dù lượng khách chưa đông nhưng mức tăng trưởng cao, nhất là Anh, Đức, Pháp.

Tìm hiểu đặc sắc văn hóa tại huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) là trải nghiệm thú vị của du khách quốc tế. Ảnh: Ngọc Minh

Từ đầu năm đến nay, Việt Nam nằm trong nhóm các điểm đến có mức tăng trưởng cao nhất thế giới, từ 50-75%. Lượng khách tìm đến các cơ sở lưu trú trong tháng 7 tới 100 điểm, cao gấp 5,9 lần so với hồi tháng 3. So vơi cùng kỳ 2021, lượng khách các thị trường quốc tế đến Việt Nam trong tháng 7 tăng trên 1.200%. Các quốc gia tìm kiếm du lịch Việt Nam nhiều nhất có Mỹ, Úc, Nhật bản, Hàn quốc, Anh, Đức, Thái Lan… Còn lượng tìm kiếm du lịch nước ngoài của người Việt trong tháng 7 tăng 780% so với cùng kỳ năm trước và khả năng tiếp tục tăng khi du lịch quốc tế phục hồi. Đông Nam Á vẫn là ưu tiên, phản ánh điểm đến gần là lựa chọn của du khách Việt.

Với đà tăng trưởng này, Tổng cục Du lịch đánh giá kinh doanh du lịch đang “ấm” lên. Bằng chứng là từ trong nửa đầu năm 2022, Tổng cục đã thẩm định, cấp mới 312 giấy phép cho doanh nghiệp (DN) kinh doanh lữ hành quốc tế, tăng 286 giấy so với 2021, cấp đổi 65 giấy và thu hồi 38 giấy. Tính đến tháng 6/2022, cả nước có 2.415 DN kinh doanh lữ hành quốc tế. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa có 1.060 DN được các địa phương cấp phép. Cả nước có khoảng 33.330 cơ sở lưu trú với 667 ngàn buồng, trong đó có 215 khách sạn (KS) 5 sao với 72 ngàn buồng, 334 KS 4 sao với 45 ngàn buồng… Triển vọng phát triển du lịch có thể thấy rõ khi số DN quay lại hoạt động tăng cao, gia tăng công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động.

Sắp tới, một loạt sự kiện du lịch được tổ chức nhằm nhanh chóng phục hồi thị trường khách quốc tế đến Việt Nam. Theo đó, Tổng cục Du lịch cùng Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch phối hợp với các DN, hàng không lên kế hoạch tham gia Hội chợ du lịch quốc tế JATA tại Nhật bản từ ngày 22 đến 25-9, Hội chợ du lịch thế giới WTM tại Anh từ 7 đến 9-11. Ở trong nước, du lịch Việt Nam được giới thiệu tại Hội chơ du lịch quốc tế ITE HCMC tại TP.HCM từ ngày 8 đến 10-9, sau đó là chương trình xúc tiến du lịch Tiểu vùng Mê Kông mở rộng diễn ra tại Hội An- Quảng Nam từ 9 đến 14-10.

THẤT SƠN