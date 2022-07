Du lịch tiếp đà hồi phục tích cực trong 7 tháng đầu năm

Trong 7 tháng năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái, khách nội địa gấp 1,8 lần của cả năm 2021. Doanh thu du lịch, dịch vụ tăng cao là những yếu tố cho thấy sự phục hồi tích cực của du lịch Việt Nam.



Du lịch Việt Nam tiếp tục đà phục hồi tích cực trong 7 tháng năm 2022. Ảnh: Duy Hậu

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2022 của Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/7 thông tin: Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 đạt 352,6 nghìn lượt người, tăng 49% so với tháng trước và gấp 47,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt 954,6 nghìn lượt người, gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước dù vẫn giảm 90,3% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch Covid-19.



Nguồn: Tổng cục Thống kê

Trong tổng số gần 954,6 nghìn lượt khách quốc tế đến Việt Nam 7 tháng năm nay, khách đến bằng đường hàng không đạt 831 nghìn lượt người, chiếm gần 87,1% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 13,5 lần so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 123,3 nghìn lượt người, chiếm 12,9% và gấp 3,6 lần; bằng đường biển đạt 257 lượt người, chiếm 0,03% và tăng 8,9%.

Châu Á đóng góp lượng khách lớn nhất cho du lịch Việt Nam với 638,3 nghìn lượt người, tăng gấp 7,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đến là khách châu Âu (142,9 nghìn lượt), châu Mỹ (121,5 nghìn lượt), châu Đại Dương (48,4 nghìn lượt) và cuối cùng là châu Phi (3,4 nghìn lượt).

Lượng khách tiếp tục gia tăng mạnh là nhờ chính sách mở cửa thông thoáng, các đường bay quốc tế được khôi phục gần như hoàn toàn.



Nguồn: Tổng cục Thống kê

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, trong 7 tháng năm 2022, tổng số khách du lịch nội địa đạt 71,8 triệu lượt người, tăng 1,795 lần lượng khách của cả năm 2021. Trong đó, khách tham quan trong ngày đạt 24,6 triệu lượt, khách nghỉ đêm tại cơ sở lưu trú đạt 47,2 triệu lượt người.

Tuy nhiên, tính riêng trong tháng 7, khách nội địa có sự sụt giảm nhẹ so với tháng 6 và tháng 5 do 2 tháng này là các tháng cao điểm du lịch khi các gia đình đi chơi trong đợt nghỉ hè của học sinh.

Lượng khách nội địa và trong nước tăng cao giúp thúc đẩy doanh thu lữ hành, dịch vụ lưu trú, ăn uống.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 7 tháng năm 2022 ước đạt 324,9 nghìn tỷ đồng tăng 37,5% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu vui chơi và du lịch của người dân tăng cao trong dịp hè sau hơn 2 năm hạn chế đi du lịch và ăn uống ngoài gia đình. Đặc biệt, doanh thu tháng 7 ngành này tăng 134,7% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu du lịch lữ hành 7 tháng năm 2022 ước đạt 11,9 nghìn tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước do hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ nhờ yếu tố đặc biệt là du lịch nội địa.

Một số địa phương có doanh thu du lịch lữ hành 7 tháng năm 2022 tăng cao đặc biệt như Khánh Hòa tăng 858,4%; Cần Thơ tăng 328,3%; Đà Nẵng tăng 284,8%; Hà Nội tăng 216,8%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 111,4%.



Đường phố Hà Nội vào thời điểm này đã tấp nập du khách nước ngoài. Ảnh: T.Linh

Những con số báo cáo phản ánh tình hình phục hồi nhiều kỳ vọng của ngành du lịch Việt Nam sau hơn 2 năm "đóng băng" vì Covid-19. Tại cuộc họp báo thông tin tình hình văn hóa, thể thao và du lịch quý II/2022 diễn ra chiều 28/7 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Tổng cục Du lịch đánh giá nhiều mục tiêu năm nay đã vượt chỉ tiêu.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy cho biết, với việc mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, ngành du lịch đặt mục tiêu năm 2022 đón được khoảng 65 triệu lượt khách, trong đó có 60 triệu lượt khách nội địa và 5 triệu lượt khách quốc tế. Tính đến tháng 7/2022, Việt Nam đã vượt chỉ tiêu về lượng khách nội địa đề ra.

Về lượng khách quốc tế đến thời điểm này mới đạt được hơn 700 nghìn lượt, Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh, thông thường, khách quốc tế đến Việt Nam cao điểm từ tháng 9 năm nay đến khoảng tháng 4 của năm sau.

Do đó, việc đạt được mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế toàn năm 2022 còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có vấn đề về dịch bệnh, nhiều thị trường trọng điểm vẫn chưa mở cửa, điển hình là Trung Quốc.

“Để thực hiện mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế, thời gian tới, ngành du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác liên quan, các cơ quan đại diện Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện các hoạt động quảng bá, xúc tiến để thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam…”, ông Thủy cho hay.