Du lịch nội địa Việt Nam đạt 60,8 triệu lượt người trong 6 tháng đầu năm 2022

(GLO)- Theo thống kê của Tổng cụ Du lịch (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch), trong 6 tháng đầu năm 2022, lượng khách du lịch nội địa đã đạt 60,8 triệu lượt người.

Cũng theo đánh giá của Google Destination Insights, hiển thị lượng tìm kiếm trong nước về du lịch nội địa ngay từ tháng 5-2022 tăng 487% so với cùng kỳ và tiếp tục tăng lên mức 669% trong tháng 6-2022. Điều này là tín hiệu rất tích cực cho thấy một mùa du lịch hè thành công, giúp du lịch nội địa phục hồi nhanh chóng trở lại. Những điểm du lịch nội địa được tìm kiếm nhiều nhất gồm: TP. Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Hà Nội, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu... Một số điểm đến du lịch có mức tăng trưởng hơn 75% gồm: Hạ Long, Sầm Sơn, Đồng Hới, Cửa Lò, Hải Phòng, Ninh Bình...

Vịnh Hạ Long (Việt Nam). Ảnh Internet

Bên cạnh đó, sau khi mở cửa hoàn toàn du lịch từ ngày 15-3, lượng tìm kiếm của người dân nước ta về du lịch nước ngoài liên tục tăng lên. Trong tháng 5-2022, lượng tìm kiếm tăng tới 767% so với cùng kỳ năm 2021 và có xu hướng tiếp tục tăng trong tháng 6-2022.

Theo đó, Singapore là điểm đến được khách tìm kiếm nhiều nhất. Tiếp theo là các điểm đến Thái Lan, Campuchia, Mỹ, Australia, Pháp, Indonesia, Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Nam Phi...

Trong 6 tháng đầu năm 2022, nước ta đón hơn 602.000 lượt khách quốc tế, tăng 6,8 lần so với cùng kỳ năm trước so với cùng kỳ năm 2021. Thị trường lớn nhất của du lịch nước ta là Hàn Quốc, tăng 487,8% so với cùng kỳ. Xếp thứ 2 là thị trường khách từ Mỹ. Trong 10 thị trường gửi khách hàng đầu, có 4 thị trường ở khu vực Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan-Trung Quốc).

PHƯƠNG VI (tổng hợp)