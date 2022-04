Tối 8/4, tại quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022.



Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022.



Phát biểu khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ Aní Bùi Đình Long nêu rõ, Nghệ An là mảnh đất non nước hữu tình, có vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú làm say đắm lòng người. Trong bức tranh du lịch đầy màu sắc của Nghệ An, Cửa Lò nổi bật lên như “viên ngọc xanh” của biển cả, với bãi cát dài, mịn, thoải đều, với tình người thân thiện, mến khách, đầy sâu lắng. Cửa Lò hôm nay là một đô thị biển năng động, sầm uất, kết cấu hạ tầng hiện đại.



Tương lai không xa, Cửa Lò sẽ có thêm nhiều bước phát triển mới như xây dựng tuyến cáp treo vượt biển nối đất liền ra đảo Ngư - điểm du lịch sinh thái, tâm linh đặc biệt giữa biển khơi… Cửa Lò sẽ là một trong những điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước.



Bắn pháo hoa tại đêm khai mạc khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò.



Lãnh đạo tỉnh Bùi Đình Long mời gọi các du khách về với biển Cửa Lò để được trải nghiệm và nhân lên tình yêu biển đảo thiêng liêng; để được khám phá, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của xứ Nghệ, của dân tộc Việt Nam.



​Tại Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022, các đại biểu và du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật ca ngợi đất nước, quê hương, ca ngợi vùng đất Cửa Lò.

Theo THÀNH CHÂU (NDĐT)