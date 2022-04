Gia Lai: Ly kỳ câu chuyện về tượng đá "ông Phật"

Trên đỉnh núi Chư Pao (thuộc xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tồn tại nhiều bức tượng đá đồ sộ và có hình thụ kỳ lạ. Xoay quanh những bức tượng này có nhiều câu chuyện li kì, hấp dẫn.





Câu chuyện li kì, hấp dẫn về tượng đá "ông Phật"



Để tận mắt "mục sở thị" những bức tượng đá kỳ lạ này, chúng tôi đã tìm đến thôn Đại An 1 (xã Ia Khươl). Dẫn đường cho chúng tôi trong hành trình đi tìm những bức tượng đá ấy là anh Đào Hoàng Vũ, Trưởng thôn Đại An 1.





CLIP: Cận cảnh những bức tượng đá có hình thù độc đáo trên đỉnh núi Chư Pao. Video: H.L





Sau khoảng gần 1 tiếng đi xe máy và cuốc bộ, leo lên đỉnh núi, chúng tôi đã tiếp cận được đỉnh núi Chư Pao. Theo quan sát của chúng tôi, tại đây có hàng chục tảng đá cao 10-30m với đường kính 10-20m, khối lượng lên đến trăm tấn. Trong đó, có nhiều tảng đá lớn bằng phẳng, nhiều cây cổ thụ mọc xung quanh, rễ cây tua tủa bao bọc chằng chịt bám chặt.



"Đặc biệt, có 3 tảng đá to lớn đứng song song trên đỉnh cao khoảng 30m, đường kính khoảng 10m giống như những ngọn tháp. Trong đó, có 1 tảng đá được định hình 3 phần rõ ràng gồm: đầu, thân và chân, bề mặt xù xì, giống như chiếc vảy rắn khổng lồ, thế đứng của nó thẳng hiên ngang giữa đỉnh núi Chư Pao, hướng về phía mặt trời mọc. Người dân trong vùng thường gọi những tảng đá tự nhiên này là tượng "ông Phật"", anh Vũ giới thiệu về những tảng đá.



Nhìn từ xa, trên đỉnh núi Chư Pao hùng vĩ lộ ra những bức tượng đá khổng lồ. Ảnh: H.L





Theo anh Vũ, người dân ở đây còn truyền tai nhau về câu chuyện có một con rắn hổ mang chúa khổng lồ bảo vệ tượng "ông Phật". Tương truyền rằng, một người đàn ông trong lúc lên núi thì phát hiện tại tượng "ông Phật" có con rắn hổ mang chúa rất to nên đã báo với dân làng tìm cách bắt.



Sau khi bắt được con rắn và đem bán cho một phật tử trong vùng, người đàn ông này và nhiều người dân trong làng đột nhiên đau ốm triền miên. Phật tử trên sau khi mua lại con rắn hổ mang ấy thì đem thả ở một khu rừng khác cách đó khoảng chục cây số. Từ đó, người dân sống trong vùng đó lâu lâu lại thấy con rắn hổ mang chúa ấy xuất hiện nhưng họ không dám làm phiền nữa.



Ông Rơ Châm A Yut (trú tại làng Pok, xã Ia Khươl) canh tác khu vực núi Chư Pao hàng chục năm nay chia sẻ, tảng đá tại núi Chư Pao có hình thù kỳ lạ, đẹp mắt như vậy sở dĩ do trước kia dã trải qua sự bào mòn của mưa gió, thiên nhiên.



"Chính vì vậy, tượng đá còn trở thành nơi linh thiêng. Hàng năm, cứ vào ngày lễ, người dân trong vùng đến tại tượng "ông Phật" hành lễ cầu mong sự bình an và may mắn trong cuộc sống", ông Yút nói.



Một số hình ảnh về những bức tượng đá kỳ lạ trên đỉnh núi Chư Pao:





Những tảng đá to lớn đứng, cao khoảng 30 m, đường kính khoảng 10m trông như những ngọn tháp sừng sững. Ảnh: H.L

Trải qua sự bào mòn của thiên nhiên, những bức tượng đá mới có hình thù độc đáo. Nhiều bức tượng có hình thù giống như vảy rắn. Ảnh: H.L





Nhiều cây cổ thụ, rể cây mọc, bao quanh những bức tượng đá. Ảnh: H.L





Xung quanh những bức tượng đá này có nhiều câu chuyện hấp dẫn. Ảnh: H.L





Những tượng đá này không chỉ có hình thù độc đáo mà còn rất thiêng. Hằng năm, người dân thường đến đây thắp hương để cầu sự bình yên và may mắn trong cuộc sống. Ảnh: H.L



Theo Hoàng Lộc (Dân Việt)