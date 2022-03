Nỗ lực khôi phục hoạt động du lịch

Vượt qua nhiều khó khăn bởi đại dịch Covid-19, du lịch đang hoạt động trở lại và nhiều khách du lịch đã chọn Đà Nẵng làm điểm đến thời gian qua.



Tặng quà cho đoàn khách du lịch MICE đầu tiên đến Đà Nẵng năm 2022.

Chính quyền thành phố đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp, các chính sách ưu đãi và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đơn vị lữ hành... chung tay sớm khôi phục ngành du lịch.

Ban hành Chính sách du lịch công vụ MICE (hình thức du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, nghỉ dưỡng) năm 2022, triển khai thi công, tập trung hoàn thiện, khớp nối hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch đường thủy, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới, tiện ích... Đó là những nỗ lực lớn của chính quyền thành phố để tạo điểm nhấn hấp dẫn khách du lịch khi trở lại Đà Nẵng.

Hoàn thiện, làm mới sản phẩm du lịch

Hiện nay, thành phố đang nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, triển khai Nghị quyết của Thành ủy Đà Nẵng với chủ đề năm 2022 là "Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội". Ngành du lịch Đà Nẵng phấn đấu đạt tổng lượng khách lưu trú dự kiến đạt 3,5 triệu lượt khách, tăng ba lần so với năm 2021 (đạt 1,3 lần so với năm 2020); trong đó khách quốc tế ước đạt 180 nghìn lượt, tăng 1,6 lần và khách nội địa ước đạt 3,32 triệu lượt, tăng ba lần. Doanh thu lưu trú, lữ hành ước đạt hơn 6,7 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với năm 2021 (đạt 1,7 lần so với năm 2020).

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, hạ tầng, thành phố Đà Nẵng vừa công bố hoạt động bến thủy nội địa CT15 phục vụ du lịch tại bán đảo Sơn Trà. Bến thủy nội địa CT15 nằm trong danh mục bến bãi, cầu tàu được đầu tư nâng cấp theo chủ trương phát triển du lịch đường thủy nội địa của UBND thành phố Đà Nẵng. Bến thủy CT15 sẽ tạo nên một sản phẩm du lịch mới, đó là tour, tuyến tham quan trên biển, về lâu dài kết hợp với du lịch đường sông, làm đa dạng hơn sản phẩm du lịch của Đà Nẵng và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Trong tháng 3, cùng với việc kết nối khai trương bãi biển đêm Mỹ An và các hoạt động phố du lịch An Thượng, nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng cũng hoạt động trở lại như Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài với ưu đãi giảm từ 25% cho tất cả các gói dịch vụ từ nay đến 19/4/2022; Sun World Bà Nà Hills đón khách trở lại từ 18/3 với chương trình khuyến mãi tặng dịch vụ ẩm thực buffet trưa đặc sắc của Bà Nà với giá ưu đãi 750 nghìn đồng/khách, bao gồm combo giá cáp treo và ăn; Công viên nước Mikazuki giảm 40% giá vé vui chơi công viên nước Mikazuki 365 và tắm khoáng nóng...

Tất cả các địa điểm tham quan du lịch, danh lam thắng cảnh nổi tiếng như khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ thuật, Nhà trưng bày Hoàng Sa... đều đã mở cửa đón khách và miễn phí vé tham quan đến hết năm 2022. Hơn 40 khách sạn, trong đó có 24 khách sạn 5 sao, 9 khách sạn 4 sao và 7 khách sạn 3 sao, mở cửa trở lại, giảm từ 20%-50% giá tiền phòng kèm nhiều combo ưu đãi đặc biệt khác tặng du khách.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn cho biết: Chính quyền thành phố chủ trương thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch Covid-19 để khôi phục, đẩy mạnh phát triển kinh tế; trong đó du lịch là một lĩnh vực mũi nhọn được lãnh đạo thành phố, các cơ quan, đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm thúc đẩy khôi phục nhanh.

Cùng với việc thu hút khách du lịch nội địa, Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo để đón khách du lịch quốc tế từ giữa tháng 3. Thành phố liên kết chặt chẽ với các hãng hàng không, đơn vị, doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh vào triển khai phương án phòng, chống dịch Covid-19... để du lịch tại thành phố Đà Nẵng thực sự tạo được ấn tượng với du khách.

Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, đơn vị đã khắc phục khó khăn, đầu tư mở rộng sân đỗ máy bay về phía bắc, xây dựng nhà ga hàng hóa mới công suất 100-150 nghìn tấn/năm, mở rộng nhà ga hành khách T1. Đà Nẵng giảm từ 10%-50% đơn giá dịch vụ hàng không đối với hãng hàng không khai thác chuyến bay quốc tế; miễn phí thuê văn phòng làm việc.



Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng kiểm tra bến thủy nội địa CT15.

Đẩy mạnh chính sách du lịch

Mới đây UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Chính sách du lịch MICE Đà Nẵng năm 2022, tiến tới xây dựng thành phố trở thành trung tâm hội nghị, hội thảo kết hợp tham quan nghỉ dưỡng.

Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An chia sẻ: Chính sách du lịch MICE là ý tưởng tiên phong của du lịch Đà Nẵng từ năm 2021, không chỉ giúp Đà Nẵng tập trung cho phân khúc quan trọng này mà còn thể hiện sự tri ân, lòng mến khách của Đà Nẵng với các đối tác kinh doanh và khách du lịch.

Hiện nay, các doanh nghiệp du lịch đang cơ cấu lại, đầu tư sản phẩm du lịch mới, tập trung vào sản phẩm du lịch chất lượng cao để thu hút dòng khách có sức chi trả cao, triển khai các chính sách thu hút khách du lịch MICE, du lịch học đường và du lịch thể thao, các hoạt động du lịch Golf...

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Xuân Bình, đến thời điểm này, khoảng 45% số cơ sở lưu trú tại thành phố mở cửa phục vụ khách và hơn 150 đơn vị lữ hành đang hoạt động trở lại.