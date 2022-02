Năm Du lịch quốc gia Quảng Nam - 2022 sẽ khai mạc vào ngày 25-3

Trước, trong và sau Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 dự kiến sẽ có các hoạt động chính sau: 1. Khai trương Làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú, Gò Nổi vào sáng 24-3 tại xã Điện Phong (thị xã Điện Bàn). 2. Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất năm 2022, khai mạc chiều 24-3 (dự kiến diễn ra trong vòng 5 ngày) tại Công viên Hội An. 3. Chương trình "Nét xưa Hội An" từ ngày 24 đến 27-3 tại Phố cổ Hội An. 4. Tour trải nghiệm các sản phẩm du lịch xanh tỉnh Quảng Nam, từ ngày 24 đến 27-3. 5. Hội thảo phát triển du lịch xanh Quảng Nam vào sáng 25-3 tại TP Hội An. 6. Hoạt động trải nghiệm không gian văn hóa lễ hội, từ 16 giờ đến 19 giờ ngày 25-3 tại Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An. 7. Lễ công bố Tuần lễ Du lịch Xanh, công bố Bộ tiêu chí, cấp chứng nhận tiêu biểu cho một số doanh nghiệp tiên phong đạt các tiêu chí du lịch xanh vào ngày 26-3 tại khách sạn Silk Sense Hội An. 8. Chương trình "Đêm Mỹ Sơn huyền thoại", từ 16 giờ đến 20 giờ 30 phút ngày 26-3 tại Khu đền tháp Mỹ Sơn. 9. Hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ, ngày 27 và 28-3 tại Khu đền tháp Mỹ Sơn...