Du lịch Phú Quốc "bội thu" dịp Tết Nhâm Dần, 360 chuyến bay trong 7 ngày

Dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần, lượng khách đổ về Phú Quốc ồ ạt, hứa hẹn một mùa tết bội thu của ngành du lịch thành phố đảo.

Hơn 360 chuyến bay trong 7 ngày

Ngày 31.1, ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cho biết từ ngày 31.1 đến ngày 6.2 (tức 29 đến Mùng 6 tết Nhâm Dần), cảng này đón tổng cộng 368 chuyến bay. Sau đó, từ ngày 7 - 13.2, cảng vẫn duy trì đón khoảng 40 chuyến bay mỗi ngày. Đặc biệt, trong 2 ngày Mùng 2 và Mùng 3 tết, mỗi ngày, cảng đón hơn 60 chuyến bay, trong đó có gần 40 chuyến bay tăng cường.



Phú Quốc United Center, siêu quần thể “không ngủ” đầu tiên của Việt Nam tại phía bắc đảo Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Trung

Với số lượng chuyến bay đến Phú Quốc vào dịp tết này, hứa hẹn ngành du lịch đảo ngọc sẽ đón một lượng du khách “khủng”. Theo ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Giám đốc Công ty TNHH du lịch Vina Phú Quốc, hiện các tour của công ty đã được khách đặt kín từ nay đến hết ngày 6.2 (tức Mùng 6 tết). Vì vậy, kể từ 31.1, công ty đã quyết định không nhận thêm đoàn khách mới nào nữa. Hiện các cơ sở lưu trú từ 3 sao, 4 sao đang “cháy phòng”

Ông Huy nói, có một điều lạ là sau ngày 6.2, lượng khách hứa hẹn đến Phú Quốc cũng còn khá đông, thậm chí còn đông hơn kỳ Tết Nguyên đán năm trước. Có lẽ do tâm lý dịch bệnh nên du khách muốn giãn thời gian đi du lịch cho an toàn.





Còn ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Công ty du lịch Rạch Tràm, cho biết công ty cũng đã kín tour. Công ty thường tổ chức các tour du lịch khám phá, thế nhưng, tết năm nay lại chủ yếu phục vụ những tour truyền thống, như: tham quan, lặn ngắm san hô, cáp treo... Công ty hiện không dám nhận khách thêm vì tình hình xe cộ, hướng dẫn viên đang ở tình trạng vừa đủ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trương Công Tâm, Chủ tịch Hội hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp Phú Quốc, thông tin hiện tại các hội viên đã bố trí đi kín các tour trong dịp tết này. “Riêng các thành viên trong ban chấp hành hội thì chúng tôi không dám nhận tour vì chúng tôi để dành dự phòng khi có tình huống xảy ra”, ông Tâm chia sẻ.

Nhiều điểm đến hấp dẫn

Tin từ Tập đoàn Sun Group cho biết, dịp Tết Nhâm Dần 2022, Sun World Hon Thom Nature Park sẽ dành tặng du khách món quà bất ngờ với trò chơi tàu lượn siêu tốc bằng gỗ mộc xà thịnh nộ - top trò chơi cảm giác mạnh thách thức thế giới lần đầu tiên ra mắt. Mộc xà thịnh nộ mang đến cho du khách phút giây bùng nổ, ngao du trên những sống lưng rắn khổng lồ, chiêm ngưỡng những khoảng xanh mướt mát của biển cả bao la rồi đầy phấn khích khi bất ngờ lao xuống với tốc độ chóng mặt.



Một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Trung

Bên cạnh đó, trung tâm giải trí nghỉ dưỡng Phú Quốc United Center, siêu quần thể “không ngủ” đầu tiên của Việt Nam tại phía bắc đảo Phú Quốc cũng là một điểm đến hấp dẫn cho du khách trong dịp tết này. Hay ở phía bờ biển Bãi Trường (xã Dương Tơ), du khách có thể đến check-in tại khu vực ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc Sunset Sanato cùng nhiều dịch vụ gia tăng hấp dẫn trong dịp tết.

Ông Lê Trung Thuật, Giám đốc tiền sảnh khu phức hợp nghỉ dưỡng Sunset Sanato, cho biết để phục vụ khách vào dịp tết, đã mở thêm nhiều dịch vụ với những chính sách tri ân khách hàng tốt nhất cho du khách như: vui tết linh đình tại nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc, Xuân an vui, mâm cơm tết Việt, đêm tiệc đầu xuân...

Khu phức hợp nghỉ dưỡng Sunset Sanato với đẳng cấp 5 sao có hơn 400 phòng nghỉ đều đã có khách đặt hết từ mùng 2 đến mùng 5 tết, số khách ước tính trong những ngày này lên đến 5.000 người.

Trong những ngày tết, tour tham quan các đảo ở quần đảo An Thới cũng đang hút khách. Ông Nguyễn Văn Sáng, kinh doanh dịch vụ cano tại khu vực cảng An Thới (Phú Quốc), thông tin doanh nghiệp của ông có 12 chiếc cano phục vụ các tour du lịch tham quan các đảo ở quần đảo An Thới. Từ mùng 1 đến mùng 10 tết Nhâm Dần, các cano của anh đều đã kín lịch phục vụ du khách. Thế nhưng, mấy hôm nay vẫn còn nhiều đoàn khách đặt tour trong những ngày tết, anh đã cố gắng chuyển sang cho những cơ sở nhỏ nhưng cũng rất khó khăn bởi những cơ sở nhỏ cũng đã kín lịch hoạt động.