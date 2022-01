Logo mới của Du lịch ASEAN: Điểm đến cho mọi giấc mơ

Trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2022 tại Campuchia, ASEAN đã công bố logo mới của du lịch ASEAN với tagline (khẩu hiệu) “A Destination for Every Dream” (Điểm đến cho mọi giấc mơ).



Logo mới của Du lịch ASEAN

Cùng với việc công bố logo mới, các lãnh đạo du lịch ASEAN đã thực hiện nghi thức bấm nút chào mừng du lịch ASEAN mở cửa trở lại vào tối 19/1, thể hiện sự sẵn sàng đón khách quốc tế trở lại khu vực an toàn và bền vững.

ASEAN là một trong những khu vực phát triển du lịch năng động nhất trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương. Đến nay, sau một thời gian dài ứng phó với đại dịch Covid-19, ngành du lịch các nước ASEAN đã chuẩn bị sẵn sàng cho các hoạt động mở cửa trở lại và kích cầu du lịch quốc tế.

Logo mới của du lịch ASEAN với tagline “A Destination for Every Dream” (Điểm đến cho mọi giấc mơ) được Ban Thư ký ASEAN và đối tác phụ trách marketing du lịch của ASEAN là đầu mối xây dựng. Logo mới đã xin ý kiến các nước thành viên ASEAN tại các cuộc họp nhóm công tác marketing du lịch tháng 10/2021, họp Ủy ban Cạnh tranh Du lịch ASEAN tháng 10/2021 và họp Cơ quan Du lịch Quốc gia ASEAN tháng 12/2021.

Theo đó, logo mới là một biểu tượng đơn giản với ý nghĩa đa dạng. Logo mang biểu tượng mặt trời, biểu trưng cho sức sống và sự đổi mới. Ý tưởng bao trùm thể hiện mọi trải nghiệm trong mơ ở Đông Nam Á, trải nghiệm ở cấp độ cao nhất. Hình tượng mặt trời với 10 phần kết hợp với nhau hài hòa đại diện cho các quốc gia thành viên ASEAN.

Đi kèm với logo là tagline mới “A Destination for Every Dream“ (Điểm đến cho mọi giấc mơ) với hệ thống mở rộng đi kèm như là A Destination for Adventure (Điểm đến cho cuộc phiêu lưu), A Destination for New flavors (Điểm đến cho hương vị mới), A Destination for Discovery (Điểm đến để khám phá), A Destination for Restoration (Điểm đến để phục hồi), A Destination for Culture (Điểm đến văn hóa), A Destination for Exploration (Điểm đến để khám phá).