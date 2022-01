Khởi sắc du lịch chào năm mới

Sau hai năm bị "đóng băng" do ảnh hưởng dịch Covid-19, du lịch Việt Nam dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần đã có những tín hiệu ấm nóng trở lại, đặc biệt ở thị trường nội địa. Thời gian nghỉ Tết năm nay kéo dài chín ngày, cộng thêm độ phủ vaccine ngày càng rộng giúp nhiều người yên tâm lựa chọn du lịch chào năm mới thay vì đón Tết kiểu truyền thống.



Dịch vụ xe đạp nước trên hồ Xuân Hương - Đà Lạt hấp dẫn du khách.

Theo khảo sát về nhu cầu và xu hướng khách du lịch thời Covid-19 vừa được Hội đồng Tư vấn du lịch phối hợp Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân và Báo VnExpress thực hiện tháng 12/2021 với hơn 10.700 người, có tới gần 90% trường hợp cho biết muốn đi du lịch trong vòng 10 tháng tới, trong đó 53,7% muốn đi du lịch ngay trong những tháng đầu năm 2022; 45% lựa chọn tua du lịch kéo dài 2-3 ngày; 78% trả lời muốn đi theo nhóm gia đình hoặc nhóm bạn bè. Khảo sát nêu trên đã phản ánh đúng tình hình thị trường du lịch dịp Tết Nhâm Dần năm nay, khi càng sát Tết, lượng người đặt dịch vụ du lịch càng tăng và phổ biến là đi theo nhóm nhỏ, ngắn ngày, tới các điểm đến gần để bảo đảm an toàn phòng dịch, hình thức chủ yếu là tham quan, nghỉ dưỡng.

Theo ghi nhận từ các hãng lữ hành, mùa du lịch Tết năm nay tuy không sôi động như thời điểm trước dịch nhưng đã mang đến nhiều lạc quan cho việc khôi phục du lịch, nhất là với du lịch nội địa. Các điểm đến hút khách nhất là Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quy Nhơn, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền tây; ở phía bắc là các tỉnh như: Hòa Bình, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Sơn La, Bắc Giang… Thống kê của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, giai đoạn này, nhu cầu bay trên các chặng từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh Tây Nguyên, miền trung, miền bắc đang tăng mạnh trở lại với hệ số sử dụng ghế đạt hơn 70%. Giai đoạn Tết Nguyên đán năm 2022, tần suất khai thác các đường bay nội địa là khoảng 14.000 chuyến với 2,7 triệu ghế cung ứng.

Thay vì chủ động đặt tua sớm từ trước Tết vài tháng như các năm trước để tranh thủ giá tốt, năm nay khách du lịch có xu hướng cận Tết mới chốt tua và dịch vụ do còn theo dõi, nghe ngóng diễn biến dịch ở điểm đến. Yếu tố an toàn được du khách quan tâm hàng đầu cho nên xu hướng tới những địa điểm thoáng, rộng, ít người, đầy đủ tiện ích được nhiều người lựa chọn. Đó là lý do phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp dịp Tết này trở nên đắt khách. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Công ty AZA Travel cho hay, du lịch trong mùa dịch, khách chuộng tới những nơi có cự ly gần. Các điểm homestay, du lịch nghỉ dưỡng gần Hà Nội hầu hết đã kín phòng. Các khu nghỉ cao cấp tại thị xã Sa Pa cũng đã lấp phòng hơn 90% trong những ngày Tết. Trên các nền tảng như Booking, Agoda, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở phân khúc 4-5 sao tại tỉnh Lâm Đồng đã thông báo không còn phòng. Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang thông tin, nhiều khách sạn hạng sang ở Phú Quốc đã kín phòng. Hầu hết các đơn vị du lịch ở đây đã hoạt động trở lại và duy trì đón khách xuyên Tết.

Theo phản ánh từ các hãng lữ hành, các tua nội địa dịp Tết năm nay phần lớn giữ mức giá bình ổn như ngày thường nhờ sự liên kết chặt chẽ giữa các đơn vị cung ứng dịch vụ hướng tới mục tiêu chung kích thích nhu cầu du lịch của người dân. Nhiều chính sách kích cầu, ưu đãi đã được các doanh nghiệp du lịch áp dụng để thu hút du khách. Bên cạnh giảm giá tua cho khách hàng đi theo nhóm, từ ngày 20/12/2021 đến 28/2/2022, Vietravel còn áp dụng tặng 2.600 vé máy bay khứ hồi nội địa Vietravel Airlines cho khách hàng, thời gian áp dụng bay đến ngày 19/12/2022. Công ty Du lịch VietSense giới thiệu chùm tua du lịch Tết giảm giá 25%, nổi bật là chương trình khám phá Đông-Tây Bắc và miền trung-Nam Bộ; TSTtourist dành tặng 30 suất du lịch miễn phí cho 30 du khách đầu tiên đăng ký tua xuất hành đầu Xuân tuyến Vũng Tàu… Nắm bắt xu hướng du lịch tự túc của những nhóm khách lẻ và sự lên ngôi của việc đặt dịch vụ trực tuyến, nhiều công ty du lịch còn nhanh nhạy tung ra những combo du lịch giá tốt kết hợp vé máy bay, phòng khách sạn, xe đưa đón, hay kết hợp vé vào cửa những khu vui chơi... Saigontourist Group phối hợp Vietnam Airlines mở bán combo "Du xuân rước lộc". Với giá chỉ từ 2,68 triệu đồng, du khách có cơ hội sở hữu vé máy bay khứ hồi của Vietnam Airlines và ba ngày hai đêm nghỉ dưỡng tại hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4-5 sao của Saigontourist Group. FLC Hotels & Resorts cũng giới thiệu hàng loạt gói trải nghiệm đẳng cấp bao gồm nghỉ dưỡng, ẩm thực, vui chơi giải trí và vé máy bay khứ hồi với giá ưu đãi tiết kiệm tới 70% cho du khách…

Để bảo đảm an toàn và mang đến sự yên tâm cho du khách khi tận hưởng những hành trình du lịch xanh, bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc những quy định về phòng, chống dịch như 5K, làm vách ngăn trên xe ô-tô, hướng dẫn du khách khai báo y tế, xét nghiệm theo yêu cầu…, nhiều hãng lữ hành còn đưa thêm hạng mục bảo hiểm Covid-19 nhằm gia tăng quyền lợi cho du khách. Đại diện Vietravel cho biết, gói bảo hiểm du lịch trong nước của khách hàng Vietravel được mở rộng các điều khoản bảo hiểm liên quan Covid-19 với chi phí tối đa lên đến 60 triệu đồng/người/vụ. Ngoài ra, du lịch trong mùa dịch có thể phát sinh những vấn đề không mong muốn như gần ngày khởi hành, kế hoạch buộc phải thay đổi vì điểm đến có diễn biến dịch bất thường, hoặc bản thân khách đột ngột trở thành F1, F0 phải điều trị, cách ly… Nên để bảo đảm quyền lợi cho du khách, một số hãng lữ hành cũng đã xây dựng các phương án linh hoạt như đổi điểm tham quan, lưu trú khác, hay bảo lưu chi phí tua, dịch vụ để du khách có thể tham gia khi thuận lợi hoặc quy đổi tua khác ở thời điểm thích hợp.

Mùa du lịch Tết năm nay đã ghi nhận nhiều nỗ lực của các đơn vị cung ứng dịch vụ trong làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng để đáp ứng những thay đổi trong nhu cầu du lịch của du khách. Sau một thời gian dài yên ắng, những tín hiệu sôi động hơn của thị trường du lịch cũng cho thấy du khách trong nước đang dần tự tin và mạnh dạn hơn để tìm cách thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh. Nhiều chuyên gia du lịch kỳ vọng, nếu tổ chức tốt đợt du lịch dịp Tết Nguyên đán thì đây sẽ là "đòn bẩy" để du lịch tăng tốc giai đoạn nghỉ lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè sắp tới, giúp các doanh nghiệp hồi sinh và phục hồi nhanh chóng thị trường du lịch.