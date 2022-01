Du lịch nội địa: Nhiều 'điểm nóng' kín phòng dịp Tết Nguyên Đán

Hiện nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp tại thị xã Sapa, Phú Quốc… đã kín phòng hơn 90% trong những ngày Tết. Hầu hết các đơn vị du lịch ở các địa phương là “điểm nóng” đã hoạt động trở lại.



Rất đông khách du lịch đã lên kế hoạch xê dịch xuyên Tết. Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+

Thị trường du lịch Việt có dấu hiệu ấm dần lên trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần và năm mới sau hai năm “trồi-sụt” do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Không khí sôi động đã bắt đầu trở lại với những điểm đến “hot” trên khắp cả nước.

Không chỉ bởi thời gian nghỉ Tết kéo dài tới chín ngày, độ phủ vaccine ngày càng rộng khiến nhiều người vững tâm “xê dịch” chào năm mới mà còn do chủ trương mở cửa du lịch quốc tế giai đoạn mới của Chính phủ.

Du lịch Việt sôi động dịp Tết

Có tới gần 90% (của hơn 10.700 người tham gia khảo sát) cho biết muốn đi du lịch trong vòng 10 tháng tới, trong đó 53,7% muốn đi du lịch ngay trong những tháng đầu năm 2022; 45% lựa chọn tour du lịch kéo dài 2-3 ngày; 78% trả lời muốn đi theo nhóm gia đình hoặc nhóm bạn bè.

Đây là kết quả khảo sát về nhu cầu và xu hướng khách du lịch thời COVID-19 vừa được Hội đồng Tư vấn du lịch phối hợp Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân và Báo VnExpress thực hiện tháng 12/2021.

Có thể thấy, khảo sát trên đã “vẽ” đúng diện mạo thị trường du lịch Tết Nhâm Dần với thực tế càng sát Tết, lượng người đặt dịch vụ du lịch càng tăng. Du khách chủ yếu chọn đi theo nhóm nhỏ, ngắn ngày, tới các điểm đến tham quan, nghỉ dưỡng gần để bảo đảm an toàn phòng dịch.



Du khách chinh phục đỉnh Fansipan. Ảnh: CTV/Vietnam+

Đại diện các hãng lữ hành cho biết mùa du lịch Tết năm nay tuy không tưng bừng như thời điểm trước dịch COVID-19 nhưng du lịch nội địa đang có dấu hiệu phục hồi tích cực. Các điểm đến hút khách nhất phía Nam là Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Tây; ở phía Bắc là các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Sơn La, Bắc Giang…

Giai đoạn này, nhu cầu bay trên các chặng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc đang tăng mạnh trở lại với hệ số sử dụng ghế đạt hơn 70%. Giai đoạn Tết Nguyên đán năm 2022, tần suất khai thác các đường bay nội địa là khoảng 14.000 chuyến với 2,7 triệu ghế cung ứng. Đây là thống kê của Cục Hàng không Việt Nam. Có thể thấy, sau quãng dài “ngủ Đông,” du lịch Việt đã bắt đầu “tỉnh giấc.”

Tuy nhiên, dịch bệnh đã khiến thói quen chủ động đặt tour sớm từ trước Tết vài tháng như các năm trước để tranh thủ giá tốt của du khách thay đổi. Giờ cận Tết khách mới chốt tour và dịch vụ bởi còn theo dõi, nghe ngóng diễn biến dịch ở điểm đến.

Nhiều “điểm nóng” đã kín phòng

Đại diện Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (thuộc Saigontourist Group) cho biết ngay từ đầu tháng 10/2021 đến nay đã phục vụ 98 đoàn khách du lịch MICE trong nước với hơn 6.000 khách đi đến Hạ Long, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc và ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến trong quý 1 và 2/2022, đơn vị này tiếp tục phục vụ hơn 150 đoàn khách MICE (du lịch kết hợp sự kiện), trong đó có đoàn khách kỷ lục 2.200 người đi Long Hải.

CEO Bùi Trí Nhã, Công ty du lịch PNtrip cho hay dịp Tết này phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp trở nên đắt khách do yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu, khách có xu hướng tới những địa điểm thoáng, rộng, ít người, đầy đủ tiện ích. Đó cũng là lý do các điểm homestay, du lịch nghỉ dưỡng gần Hà Nội hầu hết đã kín phòng.



Giới trẻ trải nghiệm Hội An. Ảnh: CTV/Vietnam+

Hiện nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp tại thị xã Sapa, Phú Quốc… cũng đã kín phòng hơn 90% trong những ngày Tết. Hầu hết các đơn vị du lịch ở các địa phương là “điểm nóng” du lịch đã hoạt động trở lại và duy trì đón khách xuyên Tết.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Viết Vân cho biết những ngày đầu tháng 1/2022, thành phố Đà Lạt luôn đông nghịt du khách. Nhiều cơ sở lưu trú ở Đà Lạt đạt công suất phòng khoảng 70%; khách sạn 2 sao, biệt thự du lịch, nhà ở nguyên căn đạt công suất 90%; khách sạn từ 3-5 sao đạt hơn 90%.

Có thể thấy người dân không chỉ đi chơi đúng dịp Tết mà đã đi sớm hơn, ngay khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn trước Tết. Thậm chí, nhiều cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch đã thông báo hết phòng từ mùng 3-6 Tết.

Được biết, năm nay khách du lịch tới Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng dịp đầu năm phần lớn từ các tỉnh, thành phố phía Nam. Do ảnh hưởng của COVID-19, du khách từ phía Bắc hạn chế đi lại hơn.

Xê dịch an toàn giữa mùa dịch mà điều luôn được mọi người ưu tiên hàng đầu. Chính vì thế, để bảo đảm an toàn và mang đến yên tâm cho du khách khi tận hưởng hành trình du Xuân, bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch như 5K, làm vách ngăn trên xe ôtô, hướng dẫn du khách khai báo y tế, xét nghiệm theo yêu cầu… nhiều hãng lữ hành còn bổ sung hạng mục bảo hiểm COVID-19 nhằm gia tăng quyền lợi cho du khách.



Dịp Tết này, rất đông du khách chọn xách vali và đi. Ảnh: CTV/Vietnam+

Đại diện Công ty Vietravel cho biết gói bảo hiểm du lịch trong nước dành cho khách hàng của đơn vị này được mở rộng các điều khoản bảo hiểm liên quan COVID-19 với chi phí tối đa 60 triệu đồng/người/vụ.

Ngoài ra, du lịch trong mùa dịch có thể phát sinh những vấn đề không mong muốn như gần ngày khởi hành, kế hoạch buộc phải thay đổi vì điểm đến có diễn biến dịch bất thường, hoặc bản thân khách đột ngột trở thành F1, F0 phải điều trị, cách ly…

Để bảo đảm quyền lợi cho khách, một số hãng lữ hành cũng đã xây dựng các phương án linh hoạt như đổi điểm tham quan, lưu trú khác, hay bảo lưu chi phí tour, dịch vụ để du khách có thể tham gia khi thuận lợi hoặc quy đổi tour khác ở thời điểm thích hợp.

Có thể thấy, chính sách của các hãng lữ hành đang ngày càng mở rộng và dành nhiều ưu đãi hơn cho khách hàng, tạo động lực cho du khách an tâm xê dịch mùa nghỉ lễ cuối năm, đầu Xuân mới.