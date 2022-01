Du lịch nội địa khởi sắc

Lượng khách đặt tour trọn gói, dịch vụ du lịch và khách đi tham quan ở nhiều điểm đến trên cả nước trong dịp Tết dương lịch 2022 nhộn nhịp, đem lại kỳ vọng cho ngành du lịch.

Ghi nhận từ nhiều công ty du lịch, trong dịp Tết dương lịch 2022, nhu cầu đi du lịch nội địa của người dân tăng khá mạnh. Không chỉ đặt tour đi Phú Quốc, Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang, Quảng Bình, Điện Biên… mà nhiều người còn chọn tour khám phá nội đô TP HCM, điều ít thấy trong những năm trước.

Khách lẻ và khách đoàn đều tăng

Ghi nhận ở nhiều địa phương, lượng du khách tăng vọt. Thậm chí một số điểm đến đã có hiện tượng quá tải du khách và dịch vụ. Dù đông đúc nhưng công tác phòng chống dịch ở hầu hết điểm đến và du khách đều được thực hiện nghiêm túc.

Ngày 3-1, đại diện Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới 2022, công ty đã phục vụ 8.000 khách hàng sử dụng các tour trọn gói, dịch vụ trên toàn hệ thống. Chùm tour tại TP HCM và các tỉnh, thành lân cận như Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An… đều nhận được sự quan tâm của du khách.

"Đây là dấu hiệu rất khả quan của sự phục hồi ngành du lịch. Từ cơ sở này, dịp Tết Nguyên đán sắp tới, công ty đưa ra nhiều sản phẩm tour, tuyến được đầu tư xây dựng, sáng tạo và chất lượng trên khắp 3 miền, với mong muốn mang lại những trải nghiệm hấp dẫn, an toàn để du khách du xuân, vui Tết" - bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc tiếp thị - Truyền thông lữ hành Saigontourist, nói.

Công ty TSTtourist cũng cho biết đã phục vụ nhiều đoàn khách đi tham quan các điểm đến ở TP Thủ Đức, Cần Giờ (TP HCM) và đoàn khách đi Điện Biên trong ngày Tết dương lịch 1-1. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông TSTtourist, cho hay những đường tour của công ty trong dịp Tết dương lịch tập trung vào đường tour ngắn, có độ ổn định và an toàn. Số lượng khách mỗi đoàn chỉ dưới 20 khách hoặc nhóm khách gia đình, bạn bè, đáp ứng nhanh nhu cầu du lịch đa dạng của du khách.

Tại Công ty Vietravel, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó Giám đốc - Ban Tiếp thị, thông tin trong tháng cuối năm 2021, công ty đã phục vụ khoảng gần 1.000 lượt khách du lịch trong nước, với nhiều sản phẩm được lựa chọn như Combo dịch vụ xe, vé máy bay và phòng khách sạn từ TP HCM đến Hà Nội, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Bình Châu và Phú Quốc. Các tour trọn gói từ TP HCM đi Tây Bắc, Đông Bắc… cũng được mở bán với mức giá tốt để kích thích nhu cầu đi tour trở lại.



Các đoàn du khách Nga đã xuất hiện trở lại ở Nha Trang. Ảnh: Kỳ Nam

Tour theo nhóm nhỏ, nghỉ dưỡng lên ngôi

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc truyền thông Công ty Lữ hành Fiditour - Vietluxtour, nhận định qua dịp Tết dương lịch 2022 cho thấy nhu cầu du lịch của du khách có nhiều thay đổi về hành vi. Du khách chủ yếu chọn tour cho mục đích nghỉ dưỡng, thư giãn, không quá nhiều hoạt động tham quan hoặc tập trung ở các điểm vui chơi đông đúc, điểm đến và dịch vụ phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh. Đa phần khách hướng vào nhu cầu tour tự chọn, đặt các dịch vụ lẻ như thuê ôtô và mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn…

Những tín hiệu ban đầu dù chưa thật sự lạc quan nhưng cũng mở ra hy vọng cho ngành du lịch đẩy nhanh tiến độ khôi phục khi thị trường sắp bước vào mùa du lịch lớn nhất trong năm - dịp Tết Nguyên đán 2022.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh cho rằng xu hướng du lịch trong trạng thái bình thường mới sẽ hướng đến hình thức đi theo nhóm riêng, nhóm gia đình hoặc nhóm bạn bè và khách hàng sẽ chọn các sản phẩm du lịch gần gũi với thiên nhiên, có thời gian đi ngắn ngày. Với những tín hiệu tích cực đầu năm, Công ty Vietravel kỳ vọng sẽ phục vụ khoảng 15.000 lượt khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Ông Phan Đình Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Hành trình Á Châu, nhận định xu hướng khách du lịch đi tour năm nay sẽ tập trung nhiều hơn vào những sản phẩm an toàn với yêu cầu cao hơn những năm trước. Do đó, công ty chỉ tập trung vào 3 sản phẩm tour trọn gói từ TP HCM tới Nha Trang, Đà Lạt và Mũi Né, với chất lượng dịch vụ, tour tuyến an toàn, lịch trình có ý tưởng mới và kết hợp hoạt động thiện nguyện vào chương trình.

Khách doanh nghiệp cũng trở lại Một tín hiệu khác đem lại kỳ vọng cho ngành du lịch là khách đoàn doanh nghiệp đang có dấu hiệu tăng nhanh. Tại TSTtourist đã có một số đoàn khách đặt tour khởi hành từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 3, tập trung tại các địa điểm du lịch như Ninh Chữ, Đà Lạt, Hạ Long, Ninh Bình, Huế, Quảng Ninh, Điện Biên…