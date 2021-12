Khởi sắc mùa du lịch cuối năm

Sau một thời gian dài “đóng băng” do ảnh hưởng dịch bệnh, ngành du lịch đang có tín hiệu phục hồi. Nhiều nơi, du khách đã nhộn nhịp trở lại, nhất là thời điểm lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch đang đến gần.



Du khách trên đường phố Đà Lạt những ngày cuối năm. Ảnh: Đoàn Kiên

Khách nội địa, quốc tế đều tăng

Sau gần 2 tháng mở cửa hoạt động trở lại các hoạt động du lịch, lượng khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng đã dần tăng, nhất là vào dịp cuối tuần. Anh Nguyễn Quang Khánh và vợ (du khách TPHCM) tranh thủ những ngày nghỉ phép để đi Đà Lạt tận hưởng tiết trời lạnh những ngày cuối năm. Anh Khánh cho biết: “Những ngày này, TPHCM trời cũng se lạnh nhưng vợ chồng tôi vẫn thích kiểu lạnh đặc trưng của Đà Lạt. Chúng tôi lựa chọn đi dịp này vì hiện Đà Lạt vẫn còn khá vắng so với cùng thời điểm mọi năm”.

Trong khi các khu du lịch truyền thống vẫn còn khá vắng khách, thì tại những quán cà phê có không gian mở hoặc khu đồi cỏ hồng, đồi thông vùng ven Đà Lạt lại thu hút khá đông khách du lịch. Tại đồi cỏ hồng khu vực Khu du lịch hồ Tuyền Lâm (giáp ranh giữa Đà Lạt và Đức Trọng), mỗi ngày có hàng ngàn lượt người tới tham quan, chụp ảnh. Vì không gian mở nên mọi người cảm thấy đỡ lo lắng cảnh tập trung đông người.

Cùng với Đà Lạt, hiện tại Phú Quốc đang ở mùa đẹp nhất trong năm, khí hậu mát mẻ dễ chịu, rất lý tưởng cho các hoạt động tham quan, vui chơi giải trí. Các con suối trên đảo như suối Mây, Đá Bàn, suối Tiên đều còn rất nhiều nước do vào cuối mùa mưa. Tắm suối cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. Chính vì vậy, đảo ngọc cũng nhộn nhịp du khách trong nước và quốc tế.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang Bùi Quốc Thái cho biết, nhờ áp dụng “hộ chiếu vaccine” với khách quốc tế và quy định thích ứng với đại dịch trong trạng thái bình thường mới, nên từ đầu tháng 11 tới nay, du khách tới tỉnh Kiên Giang tăng trở lại. Trong tháng 11, tỉnh Kiên Giang đón khoảng 300.000 lượt du khách (tăng hơn 10 lần so với thời điểm tháng 10), trong đó Phú Quốc đón 290.000 khách (1.400 khách quốc tế).

Vẫn chưa hết lo

Với phương châm “Du lịch an toàn, an toàn đến đâu mở cửa đến đó, mở cửa phải an toàn”, các doanh nghiệp đã giới thiệu các sản phẩm du lịch cho giai đoạn bình thường mới, đảm bảo an toàn, hấp dẫn; chuyển đổi hoạt động của doanh nghiệp du lịch theo tinh thần thích ứng an toàn...

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Kiên Giang, nhìn chung, tới thời điểm này, du khách trong và ngoài nước đều tỏ ra hài lòng với môi trường ở Phú Quốc. Công tác kiểm soát dịch Covid-19 được đảm bảo tối đa. Các tổ y tế lưu động, trạm y tế phường, xã được yêu cầu có mặt ngay khi các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch thông báo du khách có vấn đề về sức khỏe. Còn tại Đà Lạt, để đón khách an toàn, nhất là dịp cuối năm, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19, Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch phải đăng ký khách, thông báo với chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn) để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch.

Theo các chuyên gia trong ngành du lịch, bên cạnh việc chủ động hơn trong điều chỉnh sản phẩm, xây dựng sản phẩm mới…, các địa phương, doanh nghiệp cần phát huy mạnh hơn vai trò của các liên minh, liên kết giữa những điểm đến, doanh nghiệp, hàng không, khách sạn... nhằm xây dựng các chương trình, gói sản phẩm du lịch an toàn, hấp dẫn. Chỉ khi thực hiện đồng thời nhiều giải pháp như vậy mới có thể hy vọng về sự phục hồi bền vững của ngành du lịch trong bối cảnh phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay.

Đẩy mạnh kết nối du lịch liên vùng Tại tọa đàm “Mở cửa du lịch, phục hồi kinh tế” do Báo Thanh Niên vừa tổ chức, nhiều ý kiến của các doanh nghiệp du lịch, chuyên gia kinh tế… kiến nghị: đẩy mạnh kết nối du lịch liên vùng, cần có sự thông thoáng, nhất quán về chính sách để doanh nghiệp du lịch dễ triển khai đón khách. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng nhìn nhận, trải qua đợt dịch bệnh kéo dài, ngành du lịch bị ảnh hưởng rất nặng nề. Phát triển được du lịch sẽ kéo theo rất nhiều ngành nghề, dịch vụ khác cùng phát triển, như: mua sắm, vận chuyển, các loại hình vui chơi giải trí… Do đó, ngay khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, ngành du lịch TPHCM đã rất chủ động xây dựng chương trình phục hồi du lịch, được Tổng cục Du lịch cũng như các địa phương đánh giá cao. Các tỉnh, thành khác cũng rất muốn được kết hợp với TPHCM, sẵn sàng kết nối, duy trì lại các hoạt động của ngành tại những điểm đến an toàn, theo cung đường an toàn… * Ngày 7-12, đoàn khảo sát du lịch TPHCM đã đến các tỉnh khu vực Tây Bắc để tìm hiểu, trải nghiệm các sản phẩm mới, mục đích nhằm xây dựng các tour độc đáo, hấp dẫn để đưa khách TPHCM tới các tỉnh và ngược lại. THI HỒNG