Đó là chủ đề của Hội thảo Du lịch năm 2021 sẽ diễn ra tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cuối tuần này với 300 đại biểu cả nước quy tụ, nhằm bàn các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch Việt Nam.



Du lịch Việt sẽ phục hồi, phát triển trong bối cảnh mới ra sao? Ảnh minh họa: Hải An/Vietnam+

Hội thảo Du lịch năm 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam-Phục hồi và phát triển trong bối cảnh mới” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức vào ngày 25/12, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Ban tổ chức cho biết sự kiện sẽ diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điểm cầu chính tại thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), cùng các điểm cầu tại 20 tỉnh, thành phố trọng điểm về du lịch như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Cần Thơ…

Khoảng 300 khách mời là đại biểu Quốc hội, nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch trong và ngoài nước sẽ tham dự theo hình thức tương tác tại hội thảo.

Hội thảo là diễn đàn để các đại biểu, chính quyền địa phương trao đổi, đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19 đến ngành du lịch đồng thời nhận diện những cơ hội, thách thức đặt ra, giải pháp để du lịch Việt Nam phục hồi, trên cơ sở đó đề xuất và kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ kịp thời tháo gỡ khó khăn, quyết định những chính sách đột phá để phát triển du lịch trong bối cảnh mới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Trưởng Ban tổ chức hội thảo Tạ Văn Hạ cho hay phiên chuyên đề thảo luận về những vấn đề chung của ngành du lịch sẽ tập trung vào các nội dung: hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; xu hướng, giải pháp phục hồi, phát triển du lịch; công nghệ số trong phục hồi, phát triển du lịch.

Đặc biệt, với quy mô của hội thảo, ban tổ chức còn mời đại diện Tổ chức Lữ hành thế giới, Tổ chức Du lịch thế giới chia sẻ bài học kinh nghiệm vượt qua khủng hoảng COVID-19 để phát triển du lịch.

Ở phiên toàn thể, các đại biểu thảo luận quanh câu chuyện phục hồi, phát triển du lịch trong bối cảnh thích ứng linh hoạt. Trong phiên này, các đại biểu sẽ nghe báo cáo trung tâm về “Tác động của dịch COVID-19; thực trạng và giải pháp phục hồi Du lịch Việt Nam 2022-2023” của chuyên gia Cấn Văn Lực; báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về “Định hướng, giải pháp và lộ trình phục hồi, phát triển du lịch trong bối cảnh mới;” tham luận “Du lịch toàn cầu-xu hướng phục hồi và phát triển” do Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch thế giới (WTO) Zurab Pololikashvili trình bày; tọa đàm bàn tròn do chuyên gia cao cấp Võ Trí Thành điều phối...

Ban tổ chức xác định hai nhóm giải pháp cần nghiên cứu đó là các giải pháp tập trung cho quá trình phục hồi sau đại dịch và giai đoạn thích ứng hiện nay và các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế, nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển ổn định, bền vững.

Đến nay, công tác chuẩn bị hội thảo đã hoàn thiện. Có hơn 80 tham luận, bài trình bày của các đại biểu đã gửi về ban tổ chức.