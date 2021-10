Lấy chuyển đổi số làm bàn đạp khôi phục du lịch

Ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn cho du khách Theo ông Hoàng Quốc Hòa, để góp phần bảo đảm du lịch an toàn trong bối cảnh dịch bệnh, từ tháng 10-2020, Tổng cục Du lịch đã cho ra mắt ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn để phục vụ khách du lịch. Đặc biệt, để phục vụ thí điểm đón khách du lịch quốc tế vào Việt Nam, Tổng cục Du lịch đã chủ động xây dựng hệ thống chứng nhận sổ tiêm chủng vắc-xin (tại địa chỉ https://travelpass.tourism.vn/) và cũng đã tích hợp lên ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn. Hệ thống này được xây dựng tương thích với tiêu chuẩn Liên minh châu Âu, tạo cho khách một mã QR duy nhất trong suốt hành trình du lịch, lưu trữ các thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, di - biến động của khách, giúp kiểm soát và bảo đảm hoạt động du lịch an toàn, có thể truy vết và xử lý khi có tình huống phát sinh.