Hồi phục du lịch nội địa hậu Covid-19: Cần tháo gỡ nhiều 'nút thắt'

Không chỉ thiếu nhân lực trầm trọng, vấn đề khó khăn hiện nay là ngành du lịch cần làm rõ khái niệm và tiêu chí du lịch an toàn cũng như thay đổi được nhận thức lạc hậu về khái niệm "vùng xanh."

Để có thể sớm phục hồi, du lịch Việt cần tháo nhiều "nút thắt." Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+

Khởi động lại du lịch nội địa đang là mối quan tâm và mong muốn lớn nhất của những người làm nghề. Các doanh nghiệp sau một quãng dài “ngủ đông” thực sự muốn vươn mình và cùng nhau phục hồi lại nền kinh tế xanh trong bối cảnh an toàn du lịch được đặt lên hàng đầu.

Đặc biệt, chiều qua (28/9),“Chương trình khôi phục du lịch nội địa toàn quốc, khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19” đã chính thức khởi động. Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, ông Vũ Thế Bình đã có những trao đổi về chương trình này.

“Bong bóng du lịch” nối những vùng xanh

- Không thể chờ đợi lâu hơn, nhiều địa phương đã bắt đầu rục rịch mở du lịch nội tỉnh. Ông đánh giá thế nào về hành động này trong việc góp phần tạo đà mở rộng du lịch nội địa trên cả nước?

Ông Vũ Thế Bình: Đảm bảo được an toàn trong địa bàn mình thì họ phải triển khai du lịch nội tỉnh càng nhanh càng tốt. Nhưng an toàn cần được mở rộng ra các địa phương khác. Bởi trong du lịch không có khái niệm biên giới giữa tỉnh nọ với tỉnh kia, mà hiện nay chúng ta mới chỉ có giới hạn các vùng an toàn với nhau mà thôi.

Trước tiên, các địa phương hãy triển khai ngay ở vùng của mình, sau đó mở rộng sang các vùng bên cạnh. Vì thế, “bong bóng du lịch” mà một số địa phương đã áp dụng là con đường để nối các điểm du lịch an toàn với nhau.

Ông Vũ Thế Bình. Ảnh: CTV/Vietnam+

“Chương trình khôi phục du lịch nội địa toàn quốc, khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19” cũng chính là cụ thể hóa khái niệm “bong bóng du lịch,” khái niệm về vùng xanh trong du lịch.

- Theo ông, để ngành du lịch có thể khởi động lại du lịch nội địa thì vấn đề cốt lõi là gì?

Ông Vũ Thế Bình: Vấn đề cốt lõi để triển khai chương trình phục hồi du lịch nội địa hiện nay là cần làm rõ để hiểu đúng và làm đúng theo khái niệm du lịch an toàn. Chúng ta nói rất nhiều đến du lịch an toàn, vậy thì tiêu chí của du lịch an toàn là gì, quan điểm phát triển du lịch ở các địa phương cần phải được thống nhất ra sao?

Những vấn đề đó sẽ được giải quyết khi triển khai “Chương trình khôi phục du lịch nội địa toàn quốc, khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19.” Vì thế việc cần làm trước tiên là phát động chương trình khôi phục du lịch nội địa trên phạm vi toàn quốc.

Làm để rút ra những kinh nghiệm cần thiết trong việc điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp với tình hình mới, đó là phát triển trong bối cảnh sống chung an toàn với COVID-19.

- Với giai đoạn đầu phục hồi du lịch nội địa, Hiệp hội đã lựa chọn điểm nào để khởi động chương trình?

Ông Vũ Thế Bình: Hiện chúng tôi nhận được sự ủng hộ của nhiều địa phương như Lào Cai, Quảng Ninh, Lâm Đồng… Trước tiên, du lịch sẽ đến với những địa phương đã sẵn sàng đón khách.

Các địa phương đã bắt đầu khởi động du lịch nội tỉnh. Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+

Ngay trong lễ phát động ngày 28/9, đã có 25 hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố tham dự, cam kết triển khai; 11 sở quản lý du lịch của các tỉnh cũng có mặt. Tất nhiên, chúng tôi cũng phải chọn lựa địa phương nào có đủ điều kiện mới triển khai trong đợt đầu, địa phương nào chưa đủ điều kiện thì triển khai đợt sau.

Tháo dần các “nút thắt”

- Theo đánh giá của hiệp hội thì việc khởi động lại du lịch nội địa có gặp rào cản nào không, thưa ông?

Ông Vũ Thế Bình: Chúng ta cần triển khai ngay trong giai đoạn toàn ngành du lịch đang ở đỉnh đáy, khi COVID-19 vẫn đang tác động rất nặng nề. Chính trong lúc khó khăn mới biết mình làm gì là phù hợp nhất và tìm ra điểm yếu để khắc phục.

Vấn đề khó khăn nhất hiện nay là chúng ta chưa hiểu rõ khái niệm an toàn du lịch. An toàn du lịch thời điểm này phải đi vào tất cả các khâu, ví dụ đi an toàn, ở an toàn, dịch vụ phải an toàn, gặp gỡ những người an toàn và đến những điểm an toàn. Từng đó hoạt động đều phải thể hiện rõ bằng các tiêu chí cụ thể. Đó là cái ta chưa làm được ngay lập tức. Do đó chúng ta phải từng bước hoàn thiện các tiêu chí.

Khó khăn thứ hai là nhận thức. Hiện có nhiều địa phương rất tích cực triển khai du lịch, coi du lịch như công cụ để khôi phục lại kinh tế, nhưng có nhiều địa phương quá lo sợ vấn đề an toàn dịch bệnh.

Vấn đề hiện nay của du lịch Việt là cần làm rõ và hiểu rõ khái niệm “vùng xanh.” Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+

Vì thế, vấn đề hiện nay là cần làm rõ và hiểu rõ khái niệm “vùng xanh.” Vùng xanh ở đây là những điểm nhỏ như một phường, một xã an toàn, thậm chí một ngôi chùa… an toàn vẫn có thể đi tham quan được, không nhất thiết cứ phải một tỉnh an toàn. Đó là khái niệm lạc hậu cần thay đổi.

Để triển khai chương trình khôi phục du lịch nội địa sẽ rất vất vả vì cần phải thống nhất được nhận thức, đồng bộ với nhau trong các hoạt động của ngành. Nhưng nếu không có mở đầu thì sẽ khó có thể giải quyết được các nút thắt.

- Du lịch Việt Nam đã phải chịu cảnh chìm lắng suốt thời gian dài qua, vậy khi khởi động lại đâu sẽ là khoảng trống mà du lịch cần phải lấp ngay, thưa ông?

Ông Vũ Thế Bình: Khoảng trống lớn nhất của du lịch hiện nay là nguồn nhân lực đã sứt mẻ quá nhiều. Hầu hết các doanh nghiệp du lịch chỉ còn một lực lượng lao động rất nhỏ.

Ấn tượng về sự không an toàn trong đại dịch cũng ảnh hưởng lớn đến việc người dân có đủ dũng cảm để đi du lịch và đến một chỗ mà họ có yên tâm là an toàn hay không?

Tôi tin các doanh nghiệp du lịch sẽ mạnh mẽ để phát động lại, làm lại, tạo điều kiện cho người dân quen với khái niệm mới là đi du lịch nhưng lúc nào cũng an toàn.

Xu hướng du lịch an toàn, thân thiện môi trường trong tương lai. Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+

- Phương án chống dịch của mỗi địa phương đang triển khai khác nhau, trong khi đó đường hàng không đang dần mở lại. Theo ông, điều đó gây khó khăn ra sao cho du lịch nội địa thời điểm này?

Ông Vũ Thế Bình: Chúng tôi xác định khôi phục du lịch nội địa trong bối cảnh hiện nay còn nhiều khó khăn; trong đó có khó khăn về quan điểm an toàn của khách, quan điểm về an toàn của địa phương khác nhau, thể hiện bằng chính sách của các địa phương khác nhau.

Vấn đề vận chuyển cũng vô cùng khó khăn. Hiện nay, hàng không chưa có những chuyến bay nội địa bình thường. Nhưng khi khởi động chương trình này, chúng tôi biết hàng không đã trình các phương án để mở lại đường bay nội địa. Thậm chí, các doanh nghiệp du lịch đã bàn với nhau là sẽ thuê các chuyến bay riêng để phục vụ du khách...

Nhưng theo tôi, hãy bắt đầu du lịch nội địa bằng các phương tiện đường bộ, đi bằng xe riêng như loại hình du lịch canavan bằng xe tự lái. Như vậy, sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người. Kể cả các điểm đến cũng cảm thấy an toàn hơn, vì họ không thấy đoàn đông đến ào ạt mà là những nhóm nhỏ, xe nhỏ.

Tóm lại, tùy các điều kiện mà chúng ta có những giải pháp để khắc phục. Bình thường thì đi đoàn đông, khi khó khăn thì đi xe nhỏ. Như thế, lúc nào du lịch cũng có thể phát triển được.

Cùng hy vọng du lịch Việt sẽ sớm khởi sắc trở lại. Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+

- Ông đặt kỳ vọng gì về chương trình phục hồi du lịch nội địa toàn quốc lần này?

Ông Vũ Thế Bình: Kỳ vọng đầu tiên là chúng ta sẽ thống nhất được các khái niệm mới trong du lịch; trong đó du lịch an toàn là nội dung bắt buộc và phải chuyển tải trong tất cả các hoạt động lớn, nhỏ của du lịch. Tôi cũng biết đây là điều rất khó vì thay đổi từ nhận thức đến hành động của hàng triệu người làm du lịch không phải dễ.

Nhưng tôi tin thông qua hoạt động thực tế, các địa phương sẽ tìm ra điểm thống nhất, đồng thuận về du lịch an toàn, các điểm xanh, con đường xanh. Như vậy, khái niệm về liên vùng, liên ngành mới thực chất hơn. Đây cũng là nhiệm vụ mà chương trình cần phải làm.

Chúng tôi cũng mong muốn chương trình tạo được thói quen cho người Việt về đi du lịch an toàn, ngay cả trong lúc khó khăn nhất.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!