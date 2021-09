Chìa khóa để Phú Quốc mở cửa du lịch quốc tế là vaccine

Chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về thí điểm thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc đạt 2 - 3 triệu lượt người từ nay đến cuối năm phải được xem là mệnh lệnh và phải làm cho bằng được.



Nhưng điều cần tập trung nhất, đó là bảo đảm an toàn dịch bệnh.



Khi có một mô hình thu hút du lịch quốc tế hiệu quả, đảm bảo an toàn dịch bệnh, thì sẽ tiếp tục khai thác những điểm đến có điều kiện tương tự.



Tỉnh Kiên Giang cần có kế hoạch cụ thể, nhưng mà phải nhanh, đây là cơ hội cho địa phương và cũng là tin vui cho ngành Du lịch dịch vụ.



Nói là “nhanh” vì tại văn bản số 4159/VPCP-TKBT ngày 22.6.2021, Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, phương án, quy trình thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7.2021. Nhưng đến nay đã tháng 9, tất cả kế hoạch cho hoạt động này gần như đang trong thời gian chuẩn bị.



Chuẩn bị gì chưa biết, nhưng muốn Phú Quốc mở cửa du lịch quốc tế, yêu cầu bắt buộc là phải tiêm đủ vaccine cho người dân trên 18 tuổi. Nhưng chuyện tiêm vaccine không do Phú Quốc hay tỉnh Kiên Giang chủ động được, phụ thuộc vào sự phân bổ của Bộ Y tế. Đây là cái khó cần phải tháo gỡ.



Ngày 1.7, Báo Lao Động có bài “Phuket đã mở cửa, Phú Quốc bao giờ đón khách?”, phân tích rằng, không chỉ Thái Lan, Indonesia cũng chuẩn bị cho “đảo thiên đường” Bali hoạt động trở lại. Tỉnh này nhận được 3 triệu liều vaccine và được tiêm chủng rộng rãi cho toàn dân.



Còn Phú Quốc thì sao, với trên 150.000 dân, trong đó độ tuổi trên 18 khoảng 110.000 người. Nếu tính luôn cả người tạm trú thêm 20.000 dân, thì số lượng dân dự kiến tiêm vaccine khoảng 127.600 người. Hơn 255.000 liều vaccine cho Phú Quốc không có gì là khó khăn.



Du khách quốc tế chỉ đến du lịch ở vùng xanh, và tỉ lệ tiêm vaccine cao là tiêu chí của xanh.



Chìa khóa vaccine để mở cửa du lịch quốc tế còn đòi hỏi ở chiều ngược lại, đó là về phía khách. Dứt khoát có chứng nhận “hộ chiếu vaccine”, và du khách trước khi vào Phú Quốc phải có thêm giấy xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2. Rút kinh nghiệm một số nước, mở cửa nhưng không siết chặt khâu này, dẫn đến lây lan dịch bệnh.



Tạo vùng xanh để an toàn cho du khách, nhưng du khách không thể gây mất an toàn cho chúng ta.



Giỏi chính là ở chỗ, thu hút du khách quốc tế mà vẫn đảm bảo an toàn. Còn nếu mở cửa kiếm được một đồng, rồi phải chi ngàn đồng để dập dịch thì không hoàn thành nhiệm vụ Thủ tướng giao.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/chia-khoa-de-phu-quoc-mo-cua-du-lich-quoc-te-la-vaccine-951291.ldo



Theo LÊ THANH PHONG (LĐO)