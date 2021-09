Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố nhiều nội dung kích cầu, phục hồi du lịch an toàn

Triển khai Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29-6-2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch số 3228/KH-BVHTTDL về việc triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành.

Quảng bá, xúc tiến điểm đến an toàn

Kế hoạch kích cầu, phục hồi du lịch gồm có 6 nội dung: Đảm bảo an toàn tại điểm đến và an toàn cho khách du lịch; Tăng cường hoạt động truyền thông và xúc tiến, quảng bá du lịch; Phát triển đa dạng sản phẩm đáp ứng xu hướng mới của thị trường; Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong ngành du lịch; Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh phục hồi hoạt động du lịch; Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phục hồi hoạt động du lịch.

Trong đó nội dung được ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn tại điểm đến và an toàn cho khách du lịch, trong đó, ưu tiên thúc đẩy nhanh, hiệu quả chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân, người lao động tại các trung tâm du lịch, từng bước mở rộng cả nước; Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các điểm đến, cơ sở dịch vụ du lịch, nâng cao năng lực y tế phòng, chống Covid-19, tổ chức thực hiện tốt quy định 5K; Tạo điều kiện thuận lợi đi du lịch đối với khách nội địa và khách quốc tế có chứng nhận tiêm chủng vaccine, phù hợp với hệ thống công nhận quốc tế.

"Thực hiện thí điểm đón khách quốc tế an toàn tại Phú Quốc (Kiên Giang). Trên cơ sở đó chuẩn bị từng bước mở rộng ra các điểm đến trong cả nước, bao gồm Hạ Long (Quảng Ninh), Hội An (Quảng Nam), Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Lạt (Lâm Đồng)..."- kế hoạch chỉ rõ.

Bộ VH-TT-DL công bố kế hoạch từng bước mở rộng ra các điểm đến an toàn trong cả nước, bao gồm Hạ Long (Quảng Ninh), Hội An (Quảng Nam), Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Lạt (Lâm Đồng)...

Việc tăng cường hoạt động truyền thông và xúc tiến, quảng bá du lịch, triển khai chiến dịch truyền thông kích cầu du lịch sẽ được triển khai nhiều kênh, hướng tới giới thiệu, mở cửa điểm đến, quy trình du lịch an toàn, chính sách mới liên quan đến xuất nhập cảnh; cập nhật thông tin các chương trình du lịch mới, có ưu đãi. Khuyến khích doanh nghiệp du lịch xây dựng các gói sản phẩm kích cầu với các ưu đãi và cam kết về chất lượng. Hỗ trợ doanh nghiệp kết nối lại thị trường cả trực tuyến và trực tiếp; tiếp cận thị trường, xúc tiến bán sản phẩm...

Đề xuất miễn giảm thuế, phí kích cầu...

Cũng theo kế hoạch này, Bộ VH-TT-DL chỉ rõ nội dung hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh phục hồi hoạt động du lịch, đề xuất triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đối với hoạt động khôi phục kinh doanh, trả lương người lao động, nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới của doanh nghiệp du lịch, thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 của Chính phủ. Đề xuất miễn, giảm thuế đối với các khoản chi phí kích cầu, xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, hỗ trợ chuyển đổi số, đào tạo nghề du lịch.

Bộ VH-TT-DL yêu cầu việc triển khai kế hoạch cần bảo đảm mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; kết hợp hài hòa giữa an toàn phòng, chống dịch bệnh và hoạt động du lịch, lữ hành. Bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả của các chính sách, biện pháp kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành. Đồng thời, đề cao trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, hiệp hội liên quan trong việc xây dựng, triển khai chính sách, biện pháp kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành…

Theo kế hoạch này Tổng cục Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp triển khai và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch… Các sở quản lý du lịch tham mưu cho UBND cấp tỉnh trong việc triển khai các chính sách, biện pháp kích cầu, phục hồi du lịch trên địa bàn: Chuẩn bị tốt các điều kiện mở cửa điểm đến, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh; có chính sách miễn, giảm phí, lệ phí các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn; hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, người lao động phục hồi hoạt động kinh doanh.